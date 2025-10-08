Fútbol catalán
Moi Delgado sigue esperando su turno
El lateral izquierdo utrerano es el único futbolista del Nàstic sin minutos oficiales
Fernando Torres si que se estrenó en Can Misses ante el Ibiza
El Nàstic continúa sumando buenas noticias tras su triunfo en Ibiza (0-2). Más allá de la segunda victoria consecutiva del conjunto grana, el encuentro sirvió para ver el debut oficial de Fernando Torres con la camiseta del Nàstic.
El centrocampista colombiano, una de las incorporaciones más jóvenes del equipo, entró al terreno de juego en el minuto 64 y disputó los últimos 26 minutos en el estadio de Can Misses. Su entrada aportó energía y frescura al mediocampo tarraconense, contribuyendo a mantener el control del partido en los compases finales.
Con este estreno, Fernando Torres se convierte en el último jugador del plantel en debutar esta temporada, mientras que Moi Delgado permanece como el único futbolista de la plantilla que aún no ha tenido minutos en competición oficial.
El cuerpo técnico valora positivamente la progresión de Torres y su capacidad de adaptación al sistema de Luis César. El equipo afronta ahora una nueva semana de trabajo con la moral alta y la mirada puesta en el próximo compromiso liguero en el Nou Estadi, donde los grana buscarán prolongar su buen momento
