Mohamed Ezzarfani vuelve a brillar en Manresa

Hay futbolistas cuya carrera parece escrita de antemano. Mohamed Ezzarfani no es uno de ellos. Nacido el 15 de noviembre de 1997 en Nador, llegó al fútbol catalán con la determinación de quien sabe que el talento solo no basta.

En el Badalona dio los primeros avisos. El Barcelona se fijó en él y en 2017 pagó 10.000 euros por su fichaje. “Con 13 años estaba jugando en la calle y cumplí mi sueño, fichar por el Barça”.

Entró en la estructura de La Masia con la etiqueta de promesa. Un año después, el contrato se rescindió. La élite, a veces, cierra puertas tan rápido como las abre. El Espanyol recogió el testigo. En el filial perico, Ezzarfani encontró el escenario perfecto. En dos temporadas disputó 56 partidos y marcó 21 goles.

Las cifras no mentían: era un delantero hábil, desequilibrante, capaz de generar peligro desde la banda o como referencia. Rubi le convocó con el primer equipo para la Europa League. Se sentó en el banquillo de competición continental. Por un instante, el sueño europeo tocó con los dedos. Parecía cuestión de tiempo que diera el salto definitivo.

La cesión al Mirandés en Segunda División debía ser el siguiente escalón. Jugó 27 partidos, marcó dos goles y repartió una asistencia.

Pero el momento más recordado llegó precisamente contra el Espanyol: un empate que “vacunó” a su club de origen y que aún se menciona en conversaciones de aficionados. Aquella temporada demostró que tenía nivel para la categoría de plata. Sin embargo, el fútbol rara vez premia con justicia.

Llegaron el Hércules, el Sabadell, el Tudelano y el Cerdanyola. Cada paso fue un peldaño más abajo.Hoy, a las puertas de cumplir 29 años, Ezzarfani se prepara para su tercera temporada en el CE Manresa.

El club bagenc acaba de ascender a Segunda RFEF y él será una de las piezas clave. En las dos campañas anteriores, ambas en Tercera Federación, fue el máximo goleador del equipo con nueve dianas en cada una. Dieciocho goles que le han devuelto la regularidad y la confianza.

Su bagaje total supera los 260 partidos oficiales y los 51 goles. También vistió la camiseta de Marruecos sub-23.La historia de Mohamed Ezzarfani no es la de un fracaso, sino la de una resistencia. De la Europa League a los campos de hierba artificial de Cataluña, ha recorrido casi toda la pirámide del fútbol español sin perder el olfato ni la humildad. Ahora, en Segunda RFEF, vuelve a tener una oportunidad de demostrar que el talento, cuando se mezcla con perseverancia, siempre encuentra un nuevo comienzo.