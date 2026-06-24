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Fútbol catalán

El modelo Sabadell para Europa, Nàstic y Sant Andreu

Tras el ascenso del equipo arlequinado, el Europa lo volverá a intentar, el Gimnàstic retomará su ambicioso objetivo y el Sant Andreu no se pone límites

Los descendidos Zaragoza y Huesca junto a Hércules, Murcia y Alcorcón, los rivales a batir

El Europa, ante otra ilusionante temporada

El Europa, ante otra ilusionante temporada / @CEEuropa

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial la composición del Grupo 2 de la Primera Federación para la temporada 2026/27. Esta nueva campaña destaca por una enorme competitividad territorial y el reencuentro de históricos del fútbol catalán en la categoría de bronce. El Gimnàstic, la UE Sant Andreu y el CE Europa compartirán un grupo de máxima exigencia. El anuncio confirma que el fútbol catalán recupera un gran protagonismo en un grupo que se presenta vibrante y lleno de rivalidades regionales.

Para el Nàstic, asentado en la categoría, el objetivo indiscutible vuelve a ser el asalto a los puestos de ascenso al fútbol profesional. Por su parte, el Europa intentará repetir su sobresaliente temporada que le llevó a disputar la promoción de ascenso, mientras que el Sant Andreu estrena categoría con el propósito de seguir creciendo, dos equipos que aportan la pasión de dos de los barrios más futboleros de Barcelona. Los duelos entre el Nou Sardenya y el Narcís Sala se trasladan ahora al panorama nacional, asegurando estadios llenos y un ambiente inigualable en las gradas.

El Grupo 2 de esta temporada incluye a gigantes caídos de la talla del Real Zaragoza y la SD Huesca, llamados a liderar la clasificación. Tampoco se quedan atrás escuadras de enorme potencial económico e histórico como el Real Murcia CF, el Hércules o el AD Alcorcón.

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La presencia de filiales de primer nivel como el Real Madrid Castilla y el Villarreal CF 'B' añadirá un componente extra de dinamismo, juventud y talento técnico a la competición. La temporada arrancará a finales del próximo mes de agosto de 2026 con un formato de liga regular extremadamente exigente. Solo el campeón del grupo obtendrá el billete directo hacia la Segunda División, mientras que del segundo al quinto clasificado tendrán que hacer un esfuerzo adicional en el siempre dramático playoff de ascenso. Con desplazamientos complejos a campos andaluces, madrileños y murcianos, la regularidad en casa será la clave de la supervivencia.

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