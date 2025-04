La misión casi imposible de la UE Cornellà

El Cornellà necesita los doce puntos que quedan para conseguir la permanencia. Un reto que se presume complicado por no decir imposible. Pero es la única vía para que las matemáticas puedan dar esperanza al club verde, que en Terrassa perdió una oportunidad más de aliviar su situación. Pero la realidad es que la derrota le deja a ocho puntos de jugar el play off de descenso y a nueve de la salvación, una distancia que con cuatro partidos por jugarse no da para que gane el optimismo.

No se puede hablar de descenso real porque aún no se ha consumado, pero si de descenso virtual o esperado. De hecho, la próxima jornada podría certificarlo. Si el Cornellà no ganara al Badalona Futur y a su vez el Andratx ganara al Espanyol B, no habría más que especular. En caso contrario, al Cornellà le quedaría visitar los campos del Valencia Mestalla y Espanyol B y jugar el último partido como local frente al Torrent.

La temporada ya no empezó bien. No fue hasta la quinta jornada cuando se apuntó su primer triunfo con un contundente 4-1 al Sant Andreu que sin embargo resultó engañoso. Porque si ese día los de Genis Sampietro completaron un gran partido que parecía marcar un punto de inflexión, no fue así y siguieron después ocho partidos sin ganar, seis de ellos perdidos, hasta que volvió a lograr una victoria en el campo del Badalona Futur (2-3). También se impuso en su siguiente salida al campo del Torrent (0-1) que dio pie a una prometedora racha con cuatro jornadas invicto para ser goleado por el Sant Andreu (4-0). Llegó entonces Albert Lopo, pero el equipo sumó otras cuatro jornadas sin ganar hasta que enlazó dos triunfos como local ante el Mallorca B (3-2) y la Penya Deportiva (4-2).

Los fichajes en el mercado de invierno de Farru, Jorge Martínez, Gerard González, Bandaogo y Jaouad tampoco ayudaron a elevar el nivel deportivo de una plantilla que se ha mostrado muy irregular durante toda la temporada.

Albert Lopo, entrenador del equipo que llegó para intentar enderezar la situación, es consciente de que las opciones de permanencia son mínimas: "Ahora se pone todo muy complicado. Solo quedan cuatro partidos y el equipo está triste y decepcionado".

Por otra parte, Jorge Freixes finaliza su etapa como entrenador del Juvenil A en División de Honor y Gonzalo Riutort, de manera interina, se hace cargo del equipo en las últimas tres jornadas de competición.