Miquel Àngel Muñoz no continuará al frente del Peralada

Tras una temporada en el cargo, el técnico logró clasificar al equipo a posiciones de Play-Off de Ascenso a Segunda RFEF El club explica que no se ha llegado a un acuerdo por las dos partes para la continuidad del míster

Este miércoles 24 de mayo, Miquel Àngel Muñoz deja de ser entrenado del Peralada CF de cara a la temporada que viene. Tras una temporada al frente del conjunto peraladense, el técnico hace las maletas pese a clasificar al equipo a Play-Off de Ascenso a Segunda Federación.

Durante la última reunión entre las dos partes, el club comunica que no se ha llegado a ningún acuerdo respecto a la continuidad de Miquel Àngel Muñoz como entrenador del Peralada. Además, desde el club han querido agradecer el buen hacer del míster, su dedicación y profesionalidad durante toda la temporada.

📝 Miquel Àngel Muñoz no continuarà com a entrenador del nostre 1r equip la propera temporada.



Malgrat la bona temporada feta, portant a l’equip fins al playoff d’ascens a #2aRFEF, a la darrera reunió feta entre les dues parts, no es va arribar a un acord… pic.twitter.com/sa37vWAeee