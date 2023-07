Miki Lladó se muestra optimista con el Sabadell 23/24

"Veo un equipo con potencial, con capacidad... veo que por proyección seremos un equipo muy competitivo", dijo el técnico "Estamos en una situación más privilegiada comparativamente con el año pasado, que fue más difícil y de ‘tempos’ más apretado”, añadió

El Sabadell ya ha cerrado su primera semana de pretemporada. Pese a estar aún en los albores del proyecto, el conjunto arlequinado tiene gran parte de la plantilla encarrilada y Miki Lladó se mostró optimista de cara a la temporada.

“La valoración es muy positiva por el número de jugadores que ya tenemos, que son unos cuantos a falta de acabar de ajustar la plantilla. Están entrenando a un nivel fantástico, veo un equipo con potencial, con capacidad... apenas empezamos pero veo que por proyección seremos un equipo muy competitivo”, reconoció el técnico en declaraciones al club.

“Ha sido una semana de introducción, adaptativa, pero intentando ya poner pequeñas cosas de la manera en la que queremos jugar. Las incorporaciones a nivel humano y profesional, fantástico. El trabajo de la dirección deportiva y general es muy buena. Estamos en una situación más privilegiada comparativamente con el año pasado, que fue más difícil y de ‘tempos’ más apretado”, se congratuló Miki Lladó, que espera que los amistosos de pretemporada que ya se inician el miércoles contra el Villarreal B aporten “la mentalidad de competir y ganar”.

Dieste, salida inminente

En ese sentido, uno de los que quizás ya no estará en ese encuentro es Christian Dieste. El delantero no cuenta para Lladó y tiene pie y medio fuera según asegura ‘Ràdio Sabadell’. Como arlequinado no consiguió repetir sus números del Tarazona y apenas sumó dos goles en 664 minutos repartidos en 21 encuentros.