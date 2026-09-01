La metamorfosis del Nàstic

El Nou Estadi Costa Daurada vibró con 10.207 espectadores que presenciaron una metamorfosis competitiva prometedora, aunque queden aún treinta y siete capítulos más en los que validar el esperanzador registro de la primera jornada. El Nàstic superó al Real Zaragoza en un estreno liguero marcado por la efectividad extrema y la resistencia numantina. Bastó un minuto de juego para que el plan saltara por los aires a favor de los locales.

En una acción a balón parado, el debutante Valderrama firmó su primera asistencia grana con un centro preciso que inauguró el marcador. Ese zarpazo tempranero condicionó el volumen de tiros visitante y obligó al Nàstic a replegarse con un desgaste físico notable.

La diferencia respecto a la campaña anterior radicó en la fe, el esfuerzo y las ganas de morder. Xisco Campos lo resumió con lucidez en sala de prensa: “Los jugadores han entendido a la perfección el partido que tenían que hacer”.

La estructura defensiva funcionó por complicidad histórica y memoria táctica sobre el césped. Tres de los cuatro defensas titulares (Joseda, Nico Van Rijn y Manel Royo) demostraron por qué fueron la retaguardia de Primera Federación con el Teruel. Sin embargo, el fútbol no fue fluido y el Zaragoza generó peligro con excesiva facilidad aprovechando la falta de ideas locales con el balón. Ahí emergió la figura indiscutible del encuentro, un Gaizka Ayesa soberbio que se coronó como el MVP indiscutible. El guardameta sostuvo el arco con paradas salvadoras, ganándole con contundencia la partida por la titularidad a Vicent Abril.

Mientras en algunas fases del partido el equipo estuvo lejos de jugar bien y sobrevivió gracias a la inspiración del portero, la realidad dicta que este Nàstic compite con otra alma. Al conjunto del año pasado le remontan y golean en un escenario similar; este supo sufrir, blindarse y sellar el triunfo. Es pronto para encender grandes expectativas, pero la primera batalla tuvo un balance muy satisfactorio.