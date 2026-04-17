Messi presenta el Cornellà a 512 millones de usuarios

La compra de la Unió Esportiva Cornellà por parte de Leo Messi revolucionó las redes sociales. Fue la gran noticia del día en el aspecto deportivo, sin lugar a dudas, y, pasadas más de 24 horas desde que estalló la “bomba”, el club catalán sigue creciendo en redes sociales.

La noticia sentó de fábula en Cornellà. Los integrantes del club, desde niños hasta los más mayores, se mostraron muy contentos por la noticia, también desde el Ayuntamiento. Antonio Balmón, alcalde de la ciudad desde hace 22 años, atendió a SPORT para valorar la llegada del rosarino a la UE Cornellà, asegurando que era “un gran día” y que las intenciones de Messi y su equipo son “crecer y hacerse fuertes”.

Explosión en redes

Con este proyecto, el ex del Barça, ahora mismo en el Inter Miami, refuerza su vínculo con Barcelona y el fútbol catalán, y es indudable que el club ribereño ya ha entrado en una nueva dimensión. Y eso que ni ha pisado las instalaciones. Fue hacerse pública la noticia y la UE Cornellà empezó a ganar seguidores de todas partes del planeta.

Ahora mismo, cuando se está redactando esta noticia, pasadas las 21:30 horas del viernes 17 de abril, acumula más de 280.000 seguidores en Instagram y casi 50.000 en X. Antes del 'boom', acumulaba 39.113 seguidores en Instagram y 21.000 en X.

Un post dedicado a 512 millones de usuarios

Esta noche, el propio Messi ha presentado la UE Cornellà a todos sus seguidores de Instagram, 512 millones de usuarios, para ser exactos. El “10” argentino, que hasta ahora no había publicado en su cuenta personal de esta red social sobre el club que ahora posee, compartió la publicación de la cuenta de la entidad ribereña con la que se comunicó la llegada de su equipo a la directiva.

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Se espera que la UE Cornellà siga creciendo, ahora a un ritmo frenético en redes sociales (les invito a que hagan el ejercicio justo cuando acaben de leer este artículo y con los datos mencionados de referencia) y en lo deportivo. Los más optimistas ya piensan en un derbi de Cornellà en Primera, entre la UE Cornellà y el Espanyol, o incluso en la Champions League. Para ello, el proceso será largo y duro, pero, con el apoyo de Messi y su equipo, hay motivos para ilusionarse.