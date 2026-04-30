Messi se implica con el Cornellà: "Estoy siguiendo al equipo cada fin de semana"

Leo Messi ya empieza a dejar huella en la UE Cornellà. El exjugador del FC Barcelona ha querido dar un paso al frente en su nueva etapa como propietario del club catalán con un mensaje directo a la plantilla, el cuerpo técnico y todos los trabajadores de la entidad.

A través de un vídeo interno, Lionel Messi mostró cercanía e implicación desde el primer momento, dejando claro que su papel no será únicamente institucional. "Quería saludaros y deciros que aquí estamos, para crecer y ayudar en todo lo que haga falta. Tenemos mucha ilusión en este nuevo proyecto", expresó el astro argentino.

El mensaje fue recibido con entusiasmo por parte del vestuario, que respondió con un aplauso, reflejo del impacto que supone contar con una figura de su dimensión liderando el proyecto. Además, Messi dejó un detalle significativo: sigue el día a día del equipo. "Os estoy siguiendo y apoyando cada fin de semana", afirmó, evidenciando su conexión con la realidad deportiva del club.

La implicación del rosarino llega en un momento especialmente ilusionante para la entidad del Baix Llobregat. A falta de dos jornadas para el cierre de la temporada regular, el Cornellà ya ha asegurado su presencia en el playoff de ascenso a Segunda RFEF, un objetivo que refuerza la ambición en esta nueva etapa.

Desde que el pasado 16 de abril se hiciera oficial la adquisición del club por parte de Messi, la atención mediática se ha disparado. No es para menos: se trata de un equipo con una fuerte tradición por el fútbol formativo, por el que han pasado jugadores como Jordi Alba o Gerard Martín, y que ahora busca dar un salto estructural y deportivo.

El propio Messi ha dejado claro que su intención pasa por impulsar un crecimiento progresivo, sin perder la esencia del club. Su mensaje, más allá del simbolismo, marca el inicio de una etapa en la que el Cornellà aspira a consolidarse como un proyecto sólido, competitivo y con proyección.

Con el playoff en el horizonte y el respaldo del mejor futbolista de todos los tiempos, el Cornellà encara el tramo decisivo del curso con un impulso extra. Messi ya no solo observa: empieza a liderar desde dentro.