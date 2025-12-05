Més de 3.500 escolars de l’entorn de Tarragona estrenen equipació esportiva amb el programa ‘Activa la teva Energia’ de Fundació Repsol
Fundació Repsol impulsa per segon any la iniciativa ‘Activa la teva Energia’, destinada a fomentar la pràctica esportiva des de ben petits i a promoure un estil de vida saludable entre els més joves
El programa ja dona suport a més de 55.000 escolars arreu de l’Estat i reforça el compromís de Fundació Repsol amb l’esport de base al Camp de Tarragona
Més de 3.500 nens i nenes d’una dotzena de municipis de l’entorn de Tarragona disposaran aquest curs d’una equipació esportiva completa i personalitzada gràcies al programa ‘Activa la teva Energia’ de Fundació Repsol, que impulsa la pràctica esportiva en edat escolar i la promoció d’hàbits de vida saludables.
Aquest suport es tradueix en noves equipacions per als entrenaments i partits de bàsquet, futbol i voleibol durant el curs escolar 2025–2026. L’objectiu és incentivar l’esport escolar i els seus beneficis físics i emocionals, alhora que es treballen valors com el treball en equip, el respecte, l’esforç i la perseverança.
La iniciativa arribarà a 30 centres educatius, associacions i clubs esportius dels municipis d’Alió, Bràfim, El Catllar, Els Pallaresos, La Canonja, Nulles, Puigpelat, Reus, Salomó, Tarragona, Tortosa i Vila-seca, reforçant així el compromís de Fundació Repsol amb el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Compromís amb l’entorn del Complex Industrial de Tarragona
‘Activa la teva Energia’ és una mostra del compromís de Fundació Repsol amb l’entorn del Complex Industrial de Tarragona, no només des del punt de vista industrial, sinó també social i educatiu. A més d’aquesta iniciativa esportiva, la Fundació impulsa el desenvolupament intel·lectual dels joves mitjançant programes educatius com Zinkers, que acosta la transició ecològica a l’alumnat de primària, secundària i FP.
En el marc d’aquest programa, el passat 20 d’octubre el centre Mare Nostrum va rebre un premi valorat en 2.000 euros, fet que reforça el suport de la Fundació a la comunitat educativa del territori.
Activa la teva energia
El projecte ‘Activa la teva Energia’ va començar el curs 2024–2025 amb un programa pilot que va donar suport a 137 centres i clubs esportius i va arribar a més de 9.500 nens i nenes de l’entorn dels complexos industrials de Repsol a A Coruña, Cartagena, Puertollano, Tarragona i Sines (Portugal).
Aquest curs 2025–2026, el programa s’amplia i, a més d’aquestes zones, s’estén també a Móstoles (Madrid) —on se situa el Repsol Technology Lab, centre neuràlgic de la innovació de l’empresa— i a Cantàbria. En total, ja s’hi han sumat més de 414 centres, associacions i clubs esportius, donant suport a més de 55.000 nens i nenes de 6 a 12 anys arreu de l’Estat.
Amb aquest tipus d’iniciatives, Fundació Repsol reforça el seu vincle amb Tarragona i la seva àrea d’influència, contribuint a la promoció de l’esport de base, dels valors educatius i d’un estil de vida saludable entre els més joves del territori.
