"Estamos mentalizados para hacer un gran partido"

El Centre d'Esports Sabadell vivirá mañana una de las tardes más mágicas de su historia reciente en un estadio completamente entregado a la causa. La entidad arlequinada ha colgado el cartel de no hay billetes tras vender la totalidad de las entradas disponibles para el trascendental choque frente al Zamora CF. Se espera que un total de 12.000 espectadores abarroten los graderíos de la Nova Creu Alta para empujar a los suyos en noventa minutos que valen una temporada entera. La expectación en la ciudad es máxima ante la posibilidad real de regresar por la puerta grande a la categoría de plata del fútbol nacional.

En los vestuarios, la plantilla asume el reto con la máxima concentración y con voces autorizadas que ponen la pausa necesaria en momentos de tanta tensión. El veterano extremo Rubén Martínez, de 36 años, ha analizado el momento actual que vive el club tras firmar una gran campaña con 31 partidos disputados y cinco goles en su segundo año en el club. "Llegamos en un momento muy bueno y en el que el equipo ha ido cogiendo madurez durante toda la temporada. Estamos a una victoria del fútbol profesional, algo con lo que se sueña desde pequeño", confesó el futbolista con visible emoción.

El atacante arlequinado quiso destacar la mentalidad competitiva que ha implantado el cuerpo técnico de cara a esta gran cita definitiva ante su afición. "La clave durante todo el año de este vestuario es que tenemos un cuerpo técnico que no nos deja relajarnos. Se está entrenando muy y muy bien. Estamos muy mentalizados en hacer un gran partido", apuntó con firmeza el jugador. Rubén es consciente de que la eliminatoria exigirá una versión mejorada del bloque catalán tras el partido de ida disputado en tierras castellanas. "Cada partido es diferente. El Zamora tiene la ventaja porque marcaron un gol. Nosotros estamos trabajando en que debemos mejorar respecto al otro día”, admitió con autocrítica.

A nivel personal, el extremo se siente un privilegiado por liderar un vestuario tan unido en una cita de semejante envergadura institucional. "Ha sido un año el que he intentado ayudar al máximo a todos los compañeros desde donde me ha tocado. Me hace mucha ilusión, pero no sólo a nivel personal. También por este grupo", explicó.

Para terminar, Rubén Martínez no quiso dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje de agradecimiento a una masa social que nunca los ha dejado solos. "Los arlequinados son muy importantes. Somos conscientes de que somos los primeros que debemos dar, pero ellos estarán allí en los momentos difíciles. Se agradece mucho. No les pedimos nada más que su compañía", concluyó.