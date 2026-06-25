El presidente del CE Sabadell, Pau Morilla-Giner, ha comparecido con un mensaje rotundo tras el ascenso a Segunda División donde el dirigente ha reivindicado la nueva mentalidad de un club que hace solo dos años coqueteaba con la desaparición. “Hace dos años estábamos en un momento muy diferente. Habíamos cerrado una temporada en la que el primer equipo había descendido y el club había estado al borde de la desaparición”, ha recordado Morilla-Giner.

Aquella crisis ha quedado atrás. El ascenso, según el presidente, llega en el momento oportuno para consolidar el proyecto. “No queremos que se vaya nadie. Y si se va alguien, pagarán mucho. Tenemos mentalidad de club grande. Se acabó ir con el lirio en la mano. Si vienen, no negociaremos”, ha sentenciado.

El Sabadell ya no se conforma con sobrevivir: quiere competir y retener su talento. Morilla-Giner ha subrayado la importancia de aprovechar la inercia positiva. “Este ascenso nos llega en un momento muy bueno. Es una oportunidad y debemos aprovecharla. Todos queremos consolidarnos. Lo que dependerá de nosotros es trabajar y darlo todo. El objetivo es dar la mejor versión de nosotros mismos”.

El dirigente ha destacado también el crecimiento social e institucional del club. “Un club se mide por la capacidad de conectar y cada vez hay más gente pendiente del Sabadell. Esto incrementa el valor del club institucionalmente y de cara al futuro”.