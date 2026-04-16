Mejoras en el Narcís Sala, que se quedará pequeño

Más de 5.500 entradas vendidas para recibir al Reus Reddis en una tarde que puede ser histórica para el club andreusense y en un partido en el que se habrían llenado dos Narcís Sala donde también habrá cabida para 400 para ficionados del equipo rojinegro, que como tal jugará por primera vez en el Narcís Sala.

La movilización de la afición cuatribarrada ha sido total. El Sant Andreu llega en una dinámica de máxima confianza, habiendo anotado tres goles decisivos en el minuto 90 durante sus últimos cuatro compromisos oficiales.

El destino ha querido añadir un componente de gran carga histórica a la jornada: el reencuentro de Natxo González con el Reus. El técnico vitoriano, actual líder del proyecto del Sant Andreu, es el hombre más icónico en la trayectoria reciente del fútbol reusense. Su figura es recordada por ser el arquitecto del ascenso a Segunda División A en 2016 con el desaparecido CF Reus, logrando el hito de ingresar en el fútbol profesional.

Esta vez, el técnico más legendario de la capital del Baix Camp se cruza en el camino de su antiguo hogar con un objetivo profesional implacable. Una victoria el próximo domingo a las 18:00 horas certificaría el ascenso directo para los locales, convirtiendo a su exequipo en el último obstáculo hacia la categoría superior.

Por su parte, el Reus FC Reddis no acude como un simple invitado; consolidado en zona de playoff, buscará puntuar en un ambiente hostil, arropado por 400 seguidores desplazados para asegurar su presencia en el play off.

A pesar de la solidez defensiva del Reus FC Reddis, la inercia ganadora del Sant Andreu y la solvencia de Natxo González en partidos de máxima tensión los sitúan como los grandes favoritos para subir este domingo.

Si el Sant Andreu mantiene su estructura defensiva y gestiona la presión ambiental del lleno absoluto, el Narcís Sala vivirá una jornada histórica en la que será su segunda oportunidad de certificar el ascenso después de la despediciada en Valencia.