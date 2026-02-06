El mejor visitante ante el mejor local

El CE Sabadell afronta el sábado uno de los retos más exigentes de su calendario con el liderato como principal aval y la solvencia fuera de casa como arma de destrucción masiva. Convertido en el visitante más sólido de la categoría tras sumar seis triunfos y tres empates en sus desplazamientos, el equipo vallesano visita al Eldense en una batalla de estadísticas imponentes.

Los de Ferran Costa atraviesan un momento de forma extraordinario, sin conocer la derrota desde el pasado 28 de noviembre y habiendo sumado 17 de los últimos 21 puntos posibles. Esta racha de fiabilidad absoluta será puesta a prueba por un rival que solo ha cedido una derrota en su feudo en toda la temporada, situando el choque como el examen definitivo para medir las aspiraciones de ascenso directo del bloque arlequinado. Pese a la distancia de seis puntos en la tabla, el vestuario no se confía, consciente de que el Eldense encadena ocho jornadas invicto y no cae en casa desde hace más de dos meses.

El partido llega condicionado por las ausencias, ya que Ferran Costa no podrá dirigir desde el banquillo tras ser sancionado por sus observaciones al colegiado, y tampoco estará sobre el césped Carlos García, quien debe cumplir un partido de suspensión. Sin embargo, el optimismo rodea a la entidad tras el reciente y necesario acuerdo con el Ayuntamiento, un movimiento que el técnico ha calificado como una "noticia muy buena" que refuerza la responsabilidad social del club con la ciudad.

Costa ha querido desviar la presión del liderato centrando el discurso en la superación propia, afirmando que la trayectoria del Sabadell depende de cuántos puntos sean capaces de sumar por sí mismos sin mirar al resto. Para el técnico, el verdadero triunfo reside en la conexión con la grada, señalando a los seguidores arlequinados como el "motor" que impulsa al equipo a luchar cada balón. Con la ambición de no detenerse a pensar en lo logrado y mirar siempre al siguiente objetivo, el Sabadell busca en Elda una victoria que, más allá de los puntos, represente el sentimiento de una afición que vuelve a sentirse orgullosa de su escudo.

Ferran Costa espera lo mejor de los suyos: "Nosotros tenemos nuestra carrera y eso va de cuántos puntos somos capaces de sumar de aquí al final. Debemos centrarnos en nosotros, en mejorar y en ser mejor equipo para sumar más puntos"

"Los arlequinados son nuestro motor para seguir creciendo, luchar cada pelota y sentir nuestro escudo. Que el aficionado vea que el equipo le transmite y se sienta representado es la victoria más importante de la temporada”.

"Estamos haciendo cosas bien y tenemos ganas de más. Tener ganas de más significa no pararse pensar demasiado en lo que ha sido y pensar en lo que nos viene"

Eldense-Sabadell

21:15 h. LaLiga+

Rubén Ruipérez

Pepico Amat