El mejor Gimnàstic está de vuelta

El Nàstic confirmó ante el Cartagena que su crecimiento ya no es una tendencia, sino una certeza. El conjunto grana se impuso por 2-0 en el Nou Estadi en un partido que dominó de principio a fin, dejando una sensación inequívoca: el equipo de Cristóbal Parralo ha recuperado identidad, colmillo competitivo y ambición. No fue una victoria más, fue una de esas que refuerzan convicciones y marcan territorio.

Desde el primer minuto, el Nàstic llevó la iniciativa, presionó alto y no permitió que el Cartagena se sintiera cómodo con el balón. Los visitantes intentaron dormir el partido con posesiones largas, pero chocaron con un bloque intenso, solidario y muy bien organizado. El premio llegó en el minuto 22 con una obra de arte de Marcos Baselga, que condujo desde la izquierda hacia dentro y sacó un disparo con rosca imposible para el guardameta. Un gol que levantó al estadio y confirmó el gran momento del ariete.

Lejos de conformarse, el Nàstic siguió apretando. La presión grana estuvo a punto de provocar el segundo antes del descanso, pero el larguero evitó el doblete de Baselga. Aun así, el control era total y el descanso llegó con una ventaja merecida para un equipo que había sido superior en intensidad, orden y determinación.

En la segunda mitad, el conjunto de Parralo dio una lección de madurez. Supo gestionar el resultado sin renunciar a su esencia, defendiendo lejos de su área y manteniendo el bloque compacto. El Cartagena apenas encontró caminos hacia la portería local, mientras el Nàstic aguardaba el momento para sentenciar.

Ese instante llegó con la entrada de Jaume Jardí. El reusense, partiendo desde el banquillo, cerró el partido con una acción de enorme calidad que desató la euforia en el Nou Estadi. Un gol que simbolizó el estado de confianza del equipo y puso el broche a un triunfo rotundo.

FICHA TÉCNICA

Gimnàstic: Rebollo; Camus, Alba (Pujol, 46'), Morgado, Moi Delgado: Pau Martínez (Subirats, 86'), Mangel (Gutiérrez, 79'), Montalvo, Juanda (Jardí, 70'); Álex Jiménez, Marcos Baselga (Almpanis, 86').

Cartagena: Iván Martínez; Perejón (Jurado, 51'), Serrano (Chuca, 72'), Imanol Baz, Nacho Martínez (Ander, 60'); Fidalgo, Luismi Redondo, De Blasis (Alcañiz, 46'); Calderón (Kevin, 60'), Chiki, Sánchez.

Goles: 1-0 (22'): Baselga. 2-0 (90'+4): Jaume Jardí.

Árbitro: Alfredo Ramo (Colegio aragonés). Amarillas a Camus, Baselga; Luismi Redondo, Nacho.

Campo: Costa Daurada. 6.665 espectadores