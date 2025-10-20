Mejor fuera que en casa

El Tona se ha convertido en uno de los equipos más fiables fuera de casa en este inicio de temporada. Su reciente triunfo en el Municipal de L’Hospitalet (1-2) confirma una dinámica sobresaliente a domicilio, donde los de Eduard Fortet suman ya tres victorias y un empate.

En contrapartida, los osonenses todavía no han logrado celebrar un triunfo ante su afición, acumulando un empate ante el Vilanova (1-1) en la primera jornada y dos derrotas como locales ante la FE Gramanet (1-3) y el CE Manresa (0-2).

La fortaleza del Tona lejos de su estadio no es casualidad. El equipo ha demostrado solidez defensiva, madurez táctica y eficacia ofensiva en escenarios complicados como Lleida (0-2), Can Vidalet (0-1) o Europa B (0-0). En todos ellos, ha mantenido una identidad muy clara: orden, disciplina y aprovechar cada oportunidad.

El triunfo en L’Hospitalet fue un nuevo ejemplo de ese carácter competitivo. Sehou Sarr, ex del conjunto ribereño, abrió el marcador y Jaume Salat, saliendo desde el banquillo, firmó el tanto decisivo que mantiene al Tona invicto fuera de casa. Una racha que le permite sumar once puntos, diez de ellos como visitante, y escalar posiciones en la clasificación.

Jaume Salat se convirtió en el gran protagonista del encuentro. El joven futbolista de Osona, que había ingresado en el 71, aprovechó un balón suelto dentro del área para enviar el esférico al fondo de la portería y sellar el triunfo visitante. El equipo de Eduard Fortet afrontará ahora un nuevo reto: lograr su primer triunfo en casa en el próximo derbi ante el Vic.