La mejor defensa y el peor ataque

El UE Olot atraviesa un momento crítico en la parcela que más castiga en el fútbol: el gol. Con solo ocho tantos en 12 jornadas, el conjunto garrochino se ha convertido en el equipo menos goleador de su grupo, compartido con el Barbastro y el Porreres, una realidad que se acentuó en el 0-0 ante el Alcoyano, que elevó a seis los partidos en los que el equipo se ha quedado sin celebrar un tanto y una negativa racha que Marc Mas rompió ante el Sant Andreu, después de cuatro partidos sin marcar. Como contraste, es el equipo menos goleado después de haber recibido solo nueve goles en doce encuentros.

La situación contrasta con el rendimiento defensivo, una de las pocas certezas de Roger Vidal. Hombres como Uri Ayala, que acumula once titularidades con un nivel muy regular, o Víctor Maffeo, capaz incluso de generar peligro desde atrás, han sostenido un equipo que encaja poco, pero que sufre para transformar una aproximación en ocasión real.

En ataque, el Olot no logra dar con la tecla. Marc Mas, referencia ofensiva, solo ha podido marcar en dos oportunidades. Albert López y Rubén Enri también han aportado únicamente un gol cada uno, mientras que la irrupción de Martí Soler desde segunda línea —máximo goleador con dos tantos— no basta para equilibrar la falta de mordiente arriba.

Las bandas tampoco han conseguido desequilibrar con regularidad, y nombres como Iván Breñé, Gonpi o Puigbert continúan buscando continuidad en la producción ofensiva. La generación de ocasiones existe, pero la finalización se ha convertido en el gran agujero del equipo.

Roger Vidal insiste en mantener calma y confianza en el trabajo, pero los números son tozudos. Sin una reacción en el área rival, el Olot corre el riesgo de hipotecar una temporada pensada para mirar hacia arriba. El gol, la pieza que falta para completar el puzzle, se ha convertido en la prioridad absoluta en la Garrotxa.