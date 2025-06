Medio ascenso en el Nou Estadi

El Gimnàstic se juega hoy medio ascenso. El partido ante la Real Sociedad B en el Nou Estadi, sin ser definitivo, sí que puede resultar determinante para avanzar con un resultado solvente. Lo sabe Luis César, lo saben los jugadores y también una afición que se entregará dando su apoyo para que el sueño se haga realidad.

Luis César, el técnico que llegó apenas hace unas semanas para reconducir el rumbo del equipo, lo hizo con la premisa de conseguir el ascenso. Y de momento ha conseguido llegar a la final: "Veo al equipo en el punto idóneo de preocupación, estrés, ansiedad, ganas, ilusión... Una coctelera que, bien gestionada, es lo ideal, porque esto no tiene nada que ver con la liga, esto es una final. Y hay que estar preparados para sufrir".

El rival, la Real Sociedad B, a la que ya conocen de la Liga, lo pondrá difícil: "Este rival es el menos goleado de la categoría, sólido y compacto. No viene a pasear ni a acabar la competición, viene a ganar y a ascender. Es un miura que tenemos que lidiar durante 180 minutos, con jugadores que pronto estarán en la Primera división. Esto es lo que nos espera, y debemos estar preparados", advirtió el técnico gallego.

A favor del Nàstic, además de sus capacidades, el ambiente espectacular que habrá en el Nou Estadi: "Cada uno siente la presión a su manera. La Real Sociedad B es un equipo joven, lleno de talento y proyección, que juega con la presión de querer subir, de ganar prestigio y primas por el ascenso. Nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra afición y de la ciudad, ellos la suya, pero ambos llegamos a la guerra. Esto es una final, un partido decisivo donde cada detalle importa. Nunca hay dos partidos iguales, ni siquiera con la misma alineación. La Real Sociedad B es un equipo muy sólido, con la defensa más fuerte de la categoría y capacidad goleadora. Son jóvenes, sí, pero buenos, y jugarán en primera o segunda en poco tiempo".

Gran ambiente

El equipo grana llegará a la Budallera el sábado a las 19 horas, una hora y media antes del inicio del partido donde será recibido por la afición. Con todas las entradas vendidas, quince mil espectadores apoyarán al Nàstic hasta el final: "Sabemos la responsabilidad que tenemos, y queremos darles una alegría. Sentimos el escudo, a quién representamos, y tenemos la obligación de estar a la altura. Antes éramos un equipo de Primera con afición de Primera, llenábamos el campo. Hoy, en Primera RFEF, estamos dos categorías abajo y seguimos llenando el Estadi. La pasión ha crecido, y eso no tiene comparación. Es otra época, otras generaciones, pero la ilusión es la misma".

Luis César no quiso contemplar la posibilidad de no lograr el ascenso: "Si eso llegara a pasar, si ese mal que nadie quiere se hiciera realidad, te invito a que me hagas esa pregunta entonces, cuando toque enfrentarla. No quiero hablar de derrotas ni ser profeta de desgracias ahora. Mi mente solo piensa en ganar, en subir, en cumplir el sueño que todos compartimos. Y si por desgracia no lo logramos, responderé con sinceridad, pero hoy no voy a atraer la mala suerte. Confío plenamente en que lo vamos a conseguir", aseguró Luis César.