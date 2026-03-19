Media Liga en el Narcís Sala

El Sant Andreu, líder indiscutible, recibirá el domingo al Atlético Baleares con la oportunidad de dejar la liga prácticamente vista para sentencia. Después del agónico triunfo ante el Castelló B con el gol de Alexis en el 92’ y el tropiezo del Poblense, los hombres de Natxo González han abierto una brecha de seis puntos sobre sus perseguidores, que podría ser definitiva.

De lograr la victoria ante el equipo de Palma, los cuatribarrados se marcharían hasta los nueve de ventaja, un colchón que, a estas alturas del curso, suena casi a ascenso. El fortín del Sant Andreu dictará si la racha de catorce partidos invicto y las seis últimas victorias consecutivas son suficiente para apear al que hoy por hoy es su gran rival, una vez que el Poblense ha perdido fuelle y el Reus FC Reddis y el Barça Atlètic están ya muy lejos.

La estadística juega a favor del Sant Andreu, con un balance histórico de nueve victorias y un solo empate en los precedentes contra los baleares. Sin embargo, el Atlético Baleares llega a Barcelona consciente de que esta es su última oportunidad real de pelear por el liderato; una victoria los colocaría a solo tres puntos y reabriría el campeonato por completo. Para los de la isla, no solo está en juego el primer puesto, sino también asegurar una plaza de play-off que ahora mismo tienen siete puntos de distancia respecto al Terrassa.

El Sant Andreu, blindado por su solidez defensiva y su pegada en los minutos finales, sabe que ganar este domingo es dar un paso de gigante directo a Primera RFEF, evitando las complicaciones de las eliminatorias posteriores.