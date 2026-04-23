El Martorell toca el cielo en Sant Cugat

El fútbol de Martorell ya tiene su sitio en el Olimpo catalán. El conjunto dirigido por Edu Berrocal no falló en su cita con el destino y certificó, en el ZEM Jaume Tubau, un ascenso que es mucho más que un éxito deportivo: es el culmen de un proyecto iniciado en 2002.

La victoria por 0 a 1 ante el Sant Cugat FC, gracias a un solitario y decisivo gol de Albert Garrido, sirvió para reanudar los sesenta minutos pendientes de la jornada 22 y cerrar, de forma matemática, el billete hacia la Lliga Elit por primera vez en toda su historia.

La temporada del conjunto blanquiazul roza la perfección estadística. Tras una primera vuelta de gran nivel, el equipo ha puesto una marcha más desde que arrancó el 2026. Los números asustan a cualquier rival: de los últimos once encuentros disputados, el cuadro martorellense ha sumado diez victorias y un empate. Cosechar 31 puntos de los 33 posibles en el tramo decisivo de la competición solo está al alcance de un grupo con mentalidad de campeón. Esta regularidad les ha permitido dominar con puño de hierro el Grupo 3 de la Primera Catalana, dejando atrás a competidores de mucha entidad.

Con solo dos tropiezos en 26 jornadas —el último datado en enero ante el Viladecans—, el CF Martorell ha demostrado ser un bloque sólido, solidario en el esfuerzo y letal en las áreas. La gestión de Berrocal desde el banquillo ha sabido amalgamar el talento local con la experiencia necesaria para no flaquear en los momentos de máxima presión.

El ascenso es el premio justo a una trayectoria ascendente que ha convertido al CEM Torrent de Llops en un fortín y a la plantilla en una auténtica familia sobre el césped. A falta de cuatro jornadas para el cierre oficial del curso, el trabajo ya está hecho. El próximo fin de semana, el duelo contra la UE Sitges en casa se transformará en una fiesta absoluta para la afición. Será el momento de homenajear a unos jugadores que han llevado el nombre de la ciudad a la máxima categoría territorial.