Martín Lamelas se despide del Prat

El extremo gallego Martín Lamelas se despide oficialmente del AE Prat, siendo una importante baja en el proyecto del equipo pratense para la temporada próxima, en el que el club aspira a volver a Tercera RFEF. El atacante de Ourense abandona la disciplina catalana por motivos estrictamente laborales. Su salida se produce de mutuo acuerdo pese a quedarle una temporada más de contrato. Cierra así una etapa histórica de tres temporadas consecutivas en el Sagnier.

Lamelas disputó 64 partidos oficiales vistiendo la camiseta del conjunto blaquiazul. En este periplo anotó 10 goles determinantes para el cuadro potablava. Durante el último curso 2025/26 sumó 13 apariciones y firmó cinco goles.

El futbolista regresa ahora a sus raíces tras un gran periplo en Cataluña. Antes de llegar al Prat, jugó en el CD Arenteiro en 2022/23.

El atacante también militó dos temporadas en el Bergantiños FC sumando 11 goles totales. Su etapa más regular la vivió en el Ourense CF durante tres años. Con el conjunto de Ourense disputó 91 partidos oficiales y anotó 22 tantos.

Martín Lamelas debutó en el fútbol senior con la camiseta de la UD Barbadás. El jugador gallego cierra esta etapa en el Prat acumulando un histórico de 46 goles y siendo un jugador referencial.