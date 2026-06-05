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Fútbol catalán

Martí Soler seguirá en la UE Olot

El centrocampista, pieza clave la temporada pasada, rechaza ofertas para seguir en el equipo olotense

Gil Muntadas llega desde el Terrassa, donde también fue uno de los jugadores más destacados

Marti Soler

Marti Soler / @UEO1921

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La Unió Esportiva Olot ha reforzado su estructura deportiva para el próximo curso mediante dos operaciones clave en la zona de creación. En un intervalo de 24 horas, la dirección del club de la Garrotxa ha cerrado una incorporación de perfil experimentado y ha asegurado la permanencia de uno de sus futbolistas más regulares de la pasada campaña.

El primer movimiento se confirmó este jueves con el fichaje de Gil Muntadas, centrocampista osonense de 32 años. El futbolista llega al conjunto rojillo avalado por una trayectoria sólida en equipos de la categoría como el Terrassa FC, el Llagostera y el Cornellà, aportando veteranía y control al juego del equipo.

A esta incorporación se sumó este viernes la renovación de Martí Soler, pieza destacada en el esquema del técnico Roger Vidal durante el último año. A pesar de haber recibido el interés de diversos clubes, Soler ha optado por prolongar su vinculación con la entidad olotense.

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Con estas dos decisiones estratégicas, el cuerpo técnico establece una base de regularidad y experiencia en la medular para afrontar los objetivos de la nueva temporada.

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