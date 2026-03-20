Martí Soler: "Estoy disfrutando mucho en el Olot y creo que estoy en mi mejor momento"

Desde la cantera del Espanyol y con un paso por el Mestalla a la consolidación definitiva en la Garrotxa. Martí Soler se ha erigido en el motor indiscutible de la UE Olot en su temporada de debut, aportando el poso y la jerarquía adquiridos tras un extenso periplo por plazas de la exigencia de Terrassa, Manresa o L'Hospitalet.

Parece que su titularidad es innegociable, lo juega todo.

Me perdí un partido por sanción. Estoy contento, hago bien las cosas, físicamente pongo de mi parte, pero también hay suerte. Me rompí el ligamento del tobillo de una patada, hace dos temporadas, un par de meses fuera, eso no lo puedes controlar.

Experto en proteínas, fibra e hidratos de carbono.

Soy nutricionista, miro de vigilar la alimentación, el descanso, me cuido mucho, desde joven estudié la carrera, lo aplicas en uno mismo, todo tiene sus sacrificios, mis amigos quedan para cenar y me traigo un táper o voy a casa a cenar.

Tres goles en diez temporadas y cuatro en esta. Lo que sería una vocación tardía.

Es un tema que quería mejorar, me costaba y quería mejorar números, empecé a trabajar con un coach deportivo. Sabía que a nivel aéreo voy muy bien. Tenía que aprovecharlo en estrategia, gano muchos duelos defensivamente. En ataque lo has de aprovechar, me insistía. Y empecé un trabajo específico.

El estigma del medio defensivo.

En realidad, por mi posición, no tengo muchas ocasiones de llegar al área. Pero cuando vieron que lo hacía bien, ya hay jugadas en que se piensa en mí, siempre hay córner o faltas. Para el espectador no se valora tú juego, pero para el entrenador, que es quien realmente me importa, sabe valorar ese trabajo.

Ya le habrán cogido el número.

Ya he notado que están más pendientes de mí. Los rivales ya lo saben. Ahora lo tengo más difícil.

Alguna cuenta pendiente con el Girona B.

Se me ha dado bien, les hice tres goles. Hay un por qué y es que los filiales suelen defender estas acciones peor, en este aspecto son más novatos. Sabíamos que era su punto más flaco.

Va de récords, también en tarjetas amarillas, nueve de momento.

Y caerá la décima, son gajes del oficio, has de cortar contras, te comes tarjetas por el bien del equipo.

Se le verá en el Congost celebrando el ascenso del Manresa, si se diera.

Tanto como celebrarlo no, pero si sube alguien que sea el Manresa, es mi ciudad, tengo ex compañeros y pacientes. Están haciendo bien las cosas.

Como nativo de Manresa y ante una eventual llamada de Sergi Trullàs.

Sería una opción a plantearme, pero estoy muy a gusto en el Olot, disfrutando, pero cada año es una historia distinta.

28 años, justo en el ecuador de su carrera.

Me gustaría que lo mejor esté por llegar, estoy en un buen nivel, ganas mucho en madurez, cuando era más joven era ambicioso, pero ahora no, estoy en un punto que disfrutar, ves que te quedan menos años, jugar, pasártelo bien, cuando consigues eso es cuando estás mejor, mi prioridad es el fútbol, tengo muchos años para dedicarme a Nutricionista. Si tuviera que elegir, elegiría el fútbol.

Dos etapas en Granollers, dos en Terrassa, desmintiendo el nunca segundas partes fueron buenas.

Granollers era muy joven, me cedieron dos veces, Terrassa primero estuve un año, me fui al Valencia y volví porque tenía un buen recuerdo.

Su aventura en el Mestalla. Hasta la llegada de Guido, tiempo llevaban buscando un medio centro defensivo.

Me sorprendió porque no era sub 23 y supongo que me vieron jugar y les encajé en su proyecto. Fue una gran ilusión, no esperaba que me llamara un filial. Cuando estás ahí, se te pasa por la cabeza llegar al primer equipo, mi sueño era ese. No fue desilusión salir de ahí. Soy estable, si no te vuelves loco, no me creo ni el mejor ni el peor.

Escudero de Javi Guerra.

Ya se veía que era muy bueno, tiene algo distinto. Merece estar en el primer equipo.

Con Del Campo, inseparables.

Él es más creador, más de pelota, es otro perfil, a mí también me gusta tener el balón, pero él es más líder. Nos compenetramos muy bien.

Por su perfil, portería a cero.

Es lo ideal, te asegura muchos puntos, pero es complicado, nos está costando, en casa somos muy fiables, no somos un equipo de a ver quién marca más goles. Nuestro objetivo es asegurar la permanencia.