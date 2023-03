El Mare Nostrum Cup 2023 vuelve a batir su récord de participación con 390 equipos

La XXI edición del torneo de fútbol base referente a la Costa Daurada se disputa del 6 al 9 de abril en 10 municipios de la zona tarraconense Este evento concentrará más de 7.500 deportistas y unos 18.000 acompañantes que pernoctarán en el Camp de Tarragona estas pascuas

Vuelve el Mare Nostrum Cup Easter con más fuerza que nunca, como demuestra el hecho de que, un año más, se ha superado el registro de equipos inscritos, con un total de 390 que competirán en la 21a. edición del prestigioso torneo de fútbol base de referencia en la Costa Daurada.

En la rueda de prensa de presentación del evento, celebrada este viernes 31 de marzo en el Ajuntament de Salou, se han dado a conocer todos los ingredientes y novedades de este torneo que se disputará entre el jueves 6 de abril y el domingo 9 con la disputa de 10 categorías masculinas y 4 femeninas.

El MNC Easter, organizado por la compañía de mismo nombre, Mare Nostrum Cup, volvió a la actividad en 2022 tras el parón por la pandemia con una exitosa edición en la que ya se batieron los récords de participación, que quedó establecido en 330 equipos. Una vez más, como siempre ha sucedido desde el debut del torneo en el 2000, se han superado números y expectativas, como afirma el CEO de MNC, Albert Viñas: «no podríamos estar más felices y orgullosos por el trabajo realizado ahora mismo. Se ha vuelto a demostrar que nuestra propuesta gusta, como refleja el hecho de que el 90% de clubes que vinieron al 2022, repiten».

También se ha ampliado el número de localizaciones del territorio que harán de anfitriones del MNC2023, con un total de 10: Salou, Riudoms, Reus, Tarragona, Constantí, El Morell, La Canonja, Altafulla, El Catllar y La Riera. El mejor fútbol base en 40 campos tarraconenses y con 7.500 deportistas y 18.000 acompañantes pernoctando en la Costa Daurada.

Vuelve la Experiencia MNC y debuta la Salou Handball Cup M.N.

Pero no sólo se vivirá del deporte rey; los organizadores vuelven a incluir la llamada "Experiencia MNC" en la agenda del torneo, con actos que van más allá de los terrenos de juego. Ya se ha confirmado que habrá de nuevo desfile inaugural en el Paseo Jaime I de Salou, después del éxito del año pasado, y que todos los futbolistas y acompañantes gozarán de ventajas para ir a PortAventura World después del acuerdo que se ha firmado con el parque temático. Viñas destaca la importancia de estos actos: «queremos que todo el mundo, quien viene a participar y quien acompaña, quien le gusta el fútbol y quien no, disfrute de todo lo bueno que tenemos en la Costa Daurada. El año pasado, por ejemplo, gustaron mucho las actuaciones de tamborileros, gigantes o de los freestylers y este año repetiremos. Además, hay muchas sorpresas que ahora no puedo explicar».

Precisamente, los malabaristas Javi Freestyler, campeón de España, y Jose Ferreras han hecho oficial por redes sociales que estarán presentes durante todo el MNC2023, tanto en el Complejo Fútbol Salou como en Riudoms, subsede del campeonato, y donde, de nuevo, se concentrará todo el fútbol femenino gracias a la apuesta del Ayuntamiento y del club local.

El MNC 2023 vuelve a apostar por la sostenibilidad eliminando el uso de papel, optando por la app digital, y repartiendo botelleros individuales que, junto a la colocación de fuentes de agua, reducirán el uso excesivo de botellas y garrafas de plástico. Y cabe destacar también que el torneo mantiene la vertiente solidaria y se ha anunciado que este año el 100% de los ingresos recaudados por la venta de entradas irá destinado a la Asociación Swim for ELA, que lucha por combatir esta enfermedad neurodegenerativa. En 2022 todo lo recogido, más de 8.000 euros, fueron a parar a Cáritas.

La principal novedad para este 2023 es la celebración de la I edición del torneo Salou Handball Cup Mare Nostrum en la disciplina de Balonmano y realizado en colaboración con el Club Handbol Salou. Se disputará también entre los días 6 y 9 de abril y cuenta con grandes clubs catalanes y estatales, entre los que destaca el FC Barcelona.