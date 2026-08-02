Marcos y Max, el tándem MM para otro ascenso

Marcos Mendes y Max Marcet brillaron la temporada pasada con la UE Sant Andreu, protagonistas del campeonato de Segunda Federación y del ascenso a Primera Federación, y ahora unen sus caminos en el Terrassa FC a donde han llegado con la carta de libertad con el mismo propósito.

Marcos Mendes, delantero de Guinea-Bissau, es puro olfato goleador. En la 2025/26 vistió la camiseta cuatribarrada en 30 partidos y firmó 12 goles (uno de cada cuatro del equipo), más una asistencia. Fue el máximo artillero del ascenso. No es novedad: ya lo había sido en los ascensos del Hércules (13 goles en 2023/24) y del SD Tarazona (14 en 2022/23).

Su trayectoria incluye Navalcarnero, Murcia, Algeciras, Osasuna Promesas y Peña Sport, donde explotó con 26 tantos. En total, 115 goles en 291 partidos oficiales y esa condición de jugador talismán de que el equipo egarense también quiere beneficiarse.

La magia

Max Marcet, por su parte, aportó talento, magia y desequilibrio. En dos temporadas con el Sant Andreu disputó 57 partidos, marcó 12 goles y repartió 9 asistencias. En la 2025/26 jugó 33 encuentros (2 goles y 4 asistencias en liga), siendo pieza clave tanto en el play-off de la temporada anterior como en el título y el ascenso.

Formado en Sabadell y Espanyol B, pasó por Badalona, Cornellà, Penya Deportiva y Cerdanyola, acumulando 55 goles y 23 asistencias en más de 300 partidos. Ambos fichan por el Terrassa, club que refuerza su ataque con experiencia, gol y calidad de Segunda Federación.

Mendes llega con el cartel de “cazagoles” y Marcet con el de generador de juego. El dúo que iluminó el Narcís Sala ahora buscará brillar en el Olímpic. Dos perfiles complementarios, dos trayectorias sólidas y un mismo destino: el Terrassa FC. La afición egarense espera que el arte del gol y la magia se trasladen intactos.