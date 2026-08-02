Fútbol catalán
Marcos y Max, el tándem MM para otro ascenso
Mendes y Marcet, protagonistas la temporada pasada en la UE Sant Andreu, se trasladan del Narcís Sala al Olímpic para repetir la gesta con el equipo egarense
El delantero fue el máximo goleador del equipo cuatribarrado y el medio dio cuatro asistencias
Marcos Mendes y Max Marcet brillaron la temporada pasada con la UE Sant Andreu, protagonistas del campeonato de Segunda Federación y del ascenso a Primera Federación, y ahora unen sus caminos en el Terrassa FC a donde han llegado con la carta de libertad con el mismo propósito.
Marcos Mendes, delantero de Guinea-Bissau, es puro olfato goleador. En la 2025/26 vistió la camiseta cuatribarrada en 30 partidos y firmó 12 goles (uno de cada cuatro del equipo), más una asistencia. Fue el máximo artillero del ascenso. No es novedad: ya lo había sido en los ascensos del Hércules (13 goles en 2023/24) y del SD Tarazona (14 en 2022/23).
Su trayectoria incluye Navalcarnero, Murcia, Algeciras, Osasuna Promesas y Peña Sport, donde explotó con 26 tantos. En total, 115 goles en 291 partidos oficiales y esa condición de jugador talismán de que el equipo egarense también quiere beneficiarse.
La magia
Max Marcet, por su parte, aportó talento, magia y desequilibrio. En dos temporadas con el Sant Andreu disputó 57 partidos, marcó 12 goles y repartió 9 asistencias. En la 2025/26 jugó 33 encuentros (2 goles y 4 asistencias en liga), siendo pieza clave tanto en el play-off de la temporada anterior como en el título y el ascenso.
Formado en Sabadell y Espanyol B, pasó por Badalona, Cornellà, Penya Deportiva y Cerdanyola, acumulando 55 goles y 23 asistencias en más de 300 partidos. Ambos fichan por el Terrassa, club que refuerza su ataque con experiencia, gol y calidad de Segunda Federación.
Mendes llega con el cartel de “cazagoles” y Marcet con el de generador de juego. El dúo que iluminó el Narcís Sala ahora buscará brillar en el Olímpic. Dos perfiles complementarios, dos trayectorias sólidas y un mismo destino: el Terrassa FC. La afición egarense espera que el arte del gol y la magia se trasladen intactos.
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