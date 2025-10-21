Marca Homet, pierde el Reus FC Reddis

Dani Homet atraviesa un gran momento individual, pero sus goles todavía no han servido para que el Reus FC Reddis sume puntos. El delantero, máximo goleador del equipo junto a Ricardo Vaz con tres tantos, ha visto portería en las derrotas ante Castellón B, Sant Andreu y Barça Atlètic, lo que refleja la contradicción entre su eficacia personal y los resultados colectivos.

El atacante reusense, que ya fue el máximo goleador de la pretemporada con cinco dianas, ha mantenido su instinto dentro del área y ha trasladado al Reus el buen nivel mostrado la pasada campaña en el Badalona. A sus 25 años, Homet se ha consolidado como un jugador rápido, autosuficiente y con una enorme capacidad para generar peligro en espacios reducidos.

Su perfil encaja en la idea ofensiva del equipo: un delantero de movimientos inteligentes y constante en el esfuerzo, que acelera las jugadas y acorta el camino hacia el gol. Sin embargo, la falta de resultados positivos hace que sus tantos, por ahora, tengan un sabor agridulce.

El reto de Homet y del Reus pasa por convertir sus goles en puntos y romper la dinámica negativa que ha acompañado al equipo en este inicio de temporada. Si el conjunto de la capital del Baix Camp logra equilibrar su solidez defensiva con la inspiración de su delantero, sus goles dejarán de ser inútiles para convertirse en decisivos.