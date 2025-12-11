Marc Fernández: "Llegué con la sospecha de si venía a pasearme"

A sus 35 años, con casi 500 partidos a la espalda y dos goles en 12 encuentros esta temporada, Marc Fernández vive en el Cornellà un retorno que es tanto profesional como personal. Aunque nacido en Corbera y tras una etapa sólida en el Nàstic —102 partidos, 13 goles y 5 asistencias—, el atacante aceptó bajar dos categorías por debajo para ganar tiempo familiar, recuperar sensaciones y sumarse a un proyecto joven en crecimiento.

Indiscutible para el técnico Fernández asume su papel de referente con naturalidad y sin la presión del “fichaje estrella”. Convencido de que el Cornellà puede dar un salto adelante, reivindica también la tarea pendiente de recuperar a la afición después de años complicados.

Quince años itinerantes con destino final a casa.

Tenía claro que quería volver. Dos niños, vida familiar, conciliación… Se juntó todo. Bajaba dos categorías, pero lo necesitaba. Estoy muy contento.

El Cornellà, está donde estaba, pero es otro.

Ha cambiado mucho. Hay sector de animación, pero la masa social no es la que recordaba. Antes el campo estaba más en la ciudad y todo era más fácil.

Un club que no está donde quisiera.

No nos ponen presión, pero el club quiere crecer. Hay dos o tres equipos con más presupuesto. Somos un grupo con ambición. Es nuestro trabajo recuperar a la afición, que se olviden los años malos.

El riesgo de la imagen de veterano resabiado y de vuelta.

El míster me dijo nada más llegar: “Vienes de Primera RFEF, jugando 40 partidos; no habrás venido a pasearte”. Creo que está contento. La experiencia siempre ayuda. Al principio lo noté, tenia presión de que venia de estrella, sin que nadie te la esté pidiendo, me la he quitado, más suelto, más abierto, me he quitado un peso de encima.

Doce titularidades, indiscutible.

Siempre he sido competitivo. Al principio noté presión, como si tuviera que justificar algo. Me la quité: no he de meter 20 goles.

De Primera a Tercera RFEF o desandar el camino andado.

Las circunstancias son diferentes. Tuve ofertas, pero eran lejos. La estabilidad familiar era prioritaria. Ahora todo tiene otro orden. Pero esta liga es muy competitiva. Campos pequeños, duelos, ritmo… No es fácil adaptarse.

Tarragona aún en el recuerdo y ese ascenso frustrado.

Una experiencia muy bonita. Más de 100 partidos, buenos números. Llegué a pensar en dejarlo o quedarme trabajando en Tarragona, pero al final no hubo acuerdo.

Casi 500 partidos, difícil acordarse de todos.

No pueden decirlo muchos. He tenido pocas lesiones y siempre he dado motivos para que me pongan. Lo importante es cuidarse: que no sea por ti.

35 años y la retirada, sine die.

Me siento joven en un grupo joven. Y mientras disfrute, seguiré.