Marc Arnau, el héroe inesperado

El Atlètic Lleida encontró en Marc Arnau a su héroe en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Ejea. El guardameta, que partía como suplente habitual, firmó una actuación memorable con intervenciones decisivas que evitaron la derrota y permitieron a los de la Terraferma acceder a la siguiente ronda.

Pese al reconocimiento, Arnau se mostró autocrítico: “La doble parada debería haberla resuelto antes, porque era un balón que podría haber blocado mejor. Luego reacciono bien, pero son detalles que debo mejorar. En el penalti estuve cerca, quizás me faltó anticipar un poco, aunque siempre soy de aguantar”.

El meta, hijo del recordado portero Francesc Arnau, destacó la trascendencia de este triunfo: “Es un momento muy importante para un club tan joven. En solo seis años estamos en Segunda RFEF y jugando la Copa del Rey. Es maravilloso y para la plantilla supone un plus de confianza”.

Formado en las canteras de Málaga, Atlético Benamiel y Real Oviedo, y tras su paso por el CF Badalona y el CFJ Mollerussa, Marc Arnau llegó al Atlètic Lleida este verano con el objetivo de crecer en un proyecto ilusionante. “Mi responsabilidad es estar siempre preparado, darlo todo y trabajar para cuando haga falta. Lo importante era responder cuando el equipo me necesitaba”, concluyó.