Marc Alegre y Luis Silva se suman al proyecto del Lleida

El conjunto de la Terra Ferma anunció las incorporaciones del lateral diestro Marc Alegre y del pivote Luis Silva.

El defensor llega procedente del Badalona, tras un curso en el que ha tenido una pobre participación con el conjunto escapulado. Pese a ello, es un jugador con renombre y potencial (solo tiene 23 años). Se formó en el fútbol base del Barça, llegando a ser titular en el Juvenil A de División de Honor en su último año.

Pasó al fútbol amateur de la mano del Oviedo B, para después jugar dos cursos con el Girona B, en Tercera RFEF, siendo un jugador muy destacado en la categoría.

Por otra parte, también incorporan a Luis Silva, centrocampista que llega procedente del fútbol base del Rio Ave.

En su caso, ya debutó con el Lleida en el amistoso ante el Atlético Monzón, en el que marcó un gol.