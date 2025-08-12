Fútbol catalán
Se mantiene la resistencia
El Europa ha logrado recaudar un total de 224.280 euros con su campaña de micro mecenazgo
La campaña no se detiene y se pueden seguir haciendo aportaciones, que en esta nueva fase no se deducen fiscalmente
La campaña de micro mecenazgo "Somos la Resistencia" será uno de los hitos más recordados de la historia moderna de Europa, ya que esta iniciativa ha trascendido las fronteras del fútbol, que ha provocado que personas poco aficionadas al deporte hayan colaborado con la causa, que ha sido vista como un asunto ciudadano y de barrio para mucha gente. El club de Gràcia, que impulsó este micro mecenazgo el 1 de julio, ha logrado recaudar un total de 224.280 euros, una cifra prácticamente inimaginable hace algo más de un mes.
El ascenso a la Primera Federación ha sido una gran noticia para el Europa, pero también un gran quebradero de cabeza. Los costes de la categoría son muy superiores a los que el club asumió la última temporada en la Segunda Federación, ya que los desplazamientos son más largos y en el ámbito salarial, el club también se ha tenido que adaptar para poder llevar a futbolistas que den un salto de calidad a la plantilla.
La campaña, por otra parte, no se detiene y se pueden seguir haciendo aportaciones. En esta nueva fase de la campaña, las aportaciones no se deducen fiscalmente.
