Fútbol catalán
Manresa, con viento a favor
El conjunto manresano no desaprovecha el "regalo" meteorológico que frenó al Badalona y se encarama a lo más alto de la tabla
Sergi Trullás: "Estamos haciendo una segunda vuelta espectacular, el equipo está muy puesto y tenemos un sueño entre ceja y ceja"
El CE Manresa vio cómo el temporal de viento en L’Escala detenía el avance de su máximo perseguidor, el CF Badalona, y no dudó en subir a ese vagón. La victoria en El Congost no fue un simple trámite; fue una exhibición que sitúa a los de Sergi Trullàs como líderes provisionales, abriendo una brecha de tres puntos, un liderato que el equipo manresano anhelaba desde hacia tiempo y que llegó de improviso.
El Manresa jugó con la jerarquía de quien se sabe superior, manejando los tiempos del partido incluso cuando el marcador se puso en contra. Esa capacidad para “dormir” el encuentro cuando el rival apretaba y asestar golpes letales en los minutos finales demuestra que el bloque bagenc ha alcanzado la madurez competitiva necesaria para gestionar la presión de la cima.
Este asalto al liderato cambia por completo la narrativa del tramo decisivo de la temporada. Ahora, el Badalona ya no depende solo de sus propios resultados para mantener el pulso; debe convivir con la ansiedad de ver a un Manresa que no falla y que ha convertido El Congost en un territorio inexpugnable. El mensaje de Sergi Trullàs tras el encuentro fue una declaración de intenciones: “Estamos haciendo una segunda vuelta espectacular, el equipo está muy puesto y tenemos un sueño entre ceja y ceja”.
Mientras otros deben esperar a que el viento amaine para recuperar sus partidos, en el Bages ya disfrutan de la vista desde lo más alto, conscientes de que, si mantienen este nivel de pegada y control, el sueño del ascenso dejará de ser una posibilidad para convertirse en una realidad inminente.
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