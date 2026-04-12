El Manresa se hace con el liderato

El CE Manresa ha elegido el mejor momento posible para asaltar el trono del Grupo V de la Tercera RFEF. En una mañana de transistores y emociones fuertes en el Congost, el conjunto rojiblanco no solo cumplió con su parte del trato al derrotar al Cerdanyola FC, sino que aprovechó el tropiezo del Badalona ante la Grama para situarse, por primera vez este curso, como líder en solitario a falta de solo cuatro jornadas para el final.

El guion del encuentro estuvo marcado por el dominio estéril y el respeto mutuo. Durante 80 minutos, el Manresa chocó contra el muro defensivo de un Cerdanyola que fiaba todo al contragolpe, reviviendo por momentos los fantasmas del reciente empate ante el Vic. Sin embargo, cuando el empate parecía inamovible, apareció la figura de Momoh. En apenas cinco minutos (del 83 al 88), el atacante firmó un doblete de puro instinto que transformó el nerviosismo de la grada en una fiesta absoluta. Antes, Bader ya había avisado con un disparo que obligó a la estirada del meta visitante, certificando que el Manresa había metido una marcha más en el tramo decisivo.

Más allá de los tres puntos de renta sobre sus perseguidores, la victoria tiene un valor doble: el CE Manresa ya es matemáticamente equipo de play-off. Con la promoción asegurada, los de Trullàs dependen ahora de sí mismos para evitar las eliminatorias y subir por la vía directa. La carambola de resultados en esta jornada 30 deja el ascenso a tocar de los dedos, consolidando un proyecto que ha sabido madurar hasta explotar en el momento justo de la temporada.

FICHA TÉCNICA

Manresa: O. Pulido, Matheus Teixeira, V. Matovu, Álex Iglesias, N. Olmedo, R. Munells (Badia, 88'), Carlos Portero (Bamta, 65'), Aleix Díaz, B. El Amerani (Montes, 85'), M. Ezzarfani (Barragan, 88') y D. Momoh.

Cerdanyola V.: Álvaro Aljama, S. Grana (Montalban, 85'), Víctor Pitarque (Barri, 85'), J. Bauza, Esteve Monterde, E. Ruiz, D. Serra (Cucurull, 65'), G. Bernabéu, B. Danfakha, Abde (López, 65') y P. Sanchez (Marco Gil, 56').

Goles: 1-0 (83'): Momoh. 2-0 (88'): Momoh.

Árbitro: Pau Serrat. TA: Pol Sánchez, Pitarque, Diudac Serra, Eric Ruiz.

Campo: Nou Congost.