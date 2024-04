El Manresa desciende a Tercera RFEF

El Manresa desciende matemáticamente a Tercera RFEF mientras que la tercera victoria consecutiva que impulsa al Hércules a la segunda posición y a un punto del líder.

A la media hora de la primera parte, el colegiado anuló un gol a los alicantinos por fuera de juego. Ya en la segunda mitad, Mendes, que aprovechó un centro, condenó a los del Bagues a cinco minutos para el final.

Aitor Maeso, entrenador del equipo manresano, reconocía al final del partido que "no nos hemos dejado ir ni ante el Hércules ni en ningún partido. Las sensaciones no han sido malas pero no sirven de mucho. Y no nos vamos a dejar ir en estos tres últimos partidos por respeto a la afición y al club".

FICHA TÉCNICA

Manresa Pulido; Dani Reina, David Pons, Javi López (Pachón, 76’), Nil Garrido, Omar Ouhdadi, Pol Ballesteros (Marc Cuello, 63’), César Llopis, Martí Soler (Djitte, 76’), Carlos Gilbert y Yeray Izquierdo (De la Peña, 86’).

Hércules: C.Abad; Retu, Nolan, Josema, Samu Vázquez, Mangada, Roger, De la Nava, Moreno (Mendes, 65’), Alvarito (Nico, 76’) y Coscia (Richie, 65’).

Gol: 0-1 (85’): Mendes.

Árbitro: Baiges Dones, Aragón. TA: David Pons, Nil Garrido y Marc Cuello; Alvarito y Samu Vázquez.

Incidencias: Congost / 400 esp.

EL LLEIDA ESPORTIU, LÍDER OTRA VEZ

El Lleida Esportiu vuelve a ser el líder del grupo. Los tropiezos del Badalona Futur, Sant Andreu y Europa le favorecieron. Pero el equipo ilerdense supo aemás hacer su trabajo para llevarse los tres puntos en un partido que se le puso cuesta arriba con el tanto inicial del equipo ibicenco. El Lleida Esportiu ganó y vuelve al primer puesto de la clasificación tras protagonizar una remontada con un Chuli estelar, autor de los dos últimos goles en un intervalo de tres minutos.

La Penya Independent sorprendió a los ilerdenses en la recta final de la primera parte. Un centro de Lukitas al segundo palo fue rematado por Isuardi para hacer el 0-1. Un auténtico jarro de agua fría para los locales. Aún tuvo tiempo para que el Lleida Esportiu pudiera empatar. Una falta botada por Chuli fue ejecutado en el interior del área por Montero para devolver la igualdad al marcador. Tras el descanso, Chuli aprovechó una asistencia de Mateo para culminar la remontada. Posteriormente, el andaluz firmó el doblete desde los once metros. El Lleida lució una camiseta conmemorativa con motivo del treinta aniversario del equipo en Primera División.

FICHA TÉCNICA

Lleida Esportiu: Iñaki Álvarez; Vigário, Campins, Neyder (Roger Figueras, 11’), Óscar Rubio Quadri (Musa, 69’), Agüero, Ton Ripoll, Montero (Bakero, 78’), Mateo (Becerra, 69’) y Chuli (Fer Cortijo, 69’).

Penya Independent: Simón; Sebas (Rayco, 62’), Revuelta, Bautista, Samu (Verdú, 69’), Vicent (Dela, 69’), Mena, Heredero (Piera, 69’), Jawed, Lukitas e Isuardi (Espinosa, 62’).

Goles: 0-1 (41’): Isuardi. 1-1 (45’): Montero. 2-1 (49’): Chuli. 3-1 (52’): Chuli (pti.).

Árbitro: Recio Moreno, navarro. TA: Quadri, Chuli y Montero; Isuardi, Sebas, Piera y Revuelta.

Incidencias: Camp d’esports / 6.000 esp.