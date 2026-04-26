Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ventas BarçaMbappéAraújoTangana Huesca - ZaragozaXavi PascualBaskonia - BarçaAtlético de MadridLuis EnriqueÁlex MárquezPogacarPensiónDemanda MadridClasificación LaLigaRécord MaratónJulián ÁlvarezFinal FA CupTrumpJuanma CastañoXabi AlonsoJosé ElíasPS Store
instagramlinkedin

FÚTBOL CATALÁN

El Manresa asciende a Segunda RFEF

La derrota del Cornellà en el Nou Sardenya certificó el título de liga del equipo de Sergi Trullàs

Los rojiblancos golearon sin excesivos problemas a un débil Badalona en crisis de resultados

Los de Sergi Trullàs culminan una gran temporada

Los de Sergi Trullàs culminan una gran temporada / Jordi Biel (Regio 7)

Marçal Fontanals

Manresa

El Nou Congost fue testigo de una exhibición de poderío del Manresa, que dejó casi sentenciado el título de liga a la espera de lo que hiciera el Cornellà por la noche. Los verdes fallaron, por lo que el equipo del Bages certificó el ascenso a Segunda RFEF.

Los rojiblancos saltaron al césped con una marcha más, adelantándose pronto gracias a un remate de cabeza de Matheus a la salida de un córner. Sin dar tregua, una genialidad de Nico Olmedo permitió a Moha Ezzarfani firmar el segundo ante un Badalona desdibujado.Los escapulados no aparecieron sobre el terreno de juego.

Tras el descanso, Ayoub sentenció el choque con un disparo cruzado, En pleno festival del equipo de Sergi Trullàs, un grave error defensivo visitante facilitó el doblete de un Moha estelar. Con el 4-0 y todo bendecido apareció el orgullo y la mejor versión visitante. Tras un gol anulado a Óscar Gómez por un claro fuera de juego, Toni Larrosa maquilló el resultado. Tras el pitido final, el Manresa celebró un triunfo coral que le situaba con un pie y medio en Segunda RFEF. Por la noche se hizo realidad. Ha sido el premio a una gran temporada.

Manresa:Pulido; Roger, Aleix, Carlos, Ayoub (Momoh, 64’), Moha Ezzarfani (Bamta, 71’), Iglesias (Éric Montes, 57’), Matheus (Toni, 57’), Bader, Matovu y Nico Olmedo (Ángel, 57’).

Badalona:Azón; Marco, Ayala, Guzmán, Morales (De Marco, 46’), Pime (Óscar Gómez, 60’), Jaume Piñol (Robert Simón, 60’), Yaya Sidibe (Toni Larrosa, 60’), Joaco, Josu y Toni Peris (Bermu, 46’).

Goles: 1-0 M. 9 Matheus. 2-0 M. 19 Moha Ezzarfani. 3-0 M. 47 Ayoub. 4-0 M. 53 Moha Ezzarfani. 4-1 M. 83 Toni Larrossa. 

Árbitro: Ollé Lladó. T.A: Joel, Ayoub, Bader/ Joaco.

Noticias relacionadas y más

Campo: Nou Congost. Un total de 2.187 espectadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL