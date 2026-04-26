El Manresa asciende a Segunda RFEF

El Nou Congost fue testigo de una exhibición de poderío del Manresa, que dejó casi sentenciado el título de liga a la espera de lo que hiciera el Cornellà por la noche. Los verdes fallaron, por lo que el equipo del Bages certificó el ascenso a Segunda RFEF.

Los rojiblancos saltaron al césped con una marcha más, adelantándose pronto gracias a un remate de cabeza de Matheus a la salida de un córner. Sin dar tregua, una genialidad de Nico Olmedo permitió a Moha Ezzarfani firmar el segundo ante un Badalona desdibujado.Los escapulados no aparecieron sobre el terreno de juego.

Tras el descanso, Ayoub sentenció el choque con un disparo cruzado, En pleno festival del equipo de Sergi Trullàs, un grave error defensivo visitante facilitó el doblete de un Moha estelar. Con el 4-0 y todo bendecido apareció el orgullo y la mejor versión visitante. Tras un gol anulado a Óscar Gómez por un claro fuera de juego, Toni Larrosa maquilló el resultado. Tras el pitido final, el Manresa celebró un triunfo coral que le situaba con un pie y medio en Segunda RFEF. Por la noche se hizo realidad. Ha sido el premio a una gran temporada.

Manresa:Pulido; Roger, Aleix, Carlos, Ayoub (Momoh, 64’), Moha Ezzarfani (Bamta, 71’), Iglesias (Éric Montes, 57’), Matheus (Toni, 57’), Bader, Matovu y Nico Olmedo (Ángel, 57’).

Badalona:Azón; Marco, Ayala, Guzmán, Morales (De Marco, 46’), Pime (Óscar Gómez, 60’), Jaume Piñol (Robert Simón, 60’), Yaya Sidibe (Toni Larrosa, 60’), Joaco, Josu y Toni Peris (Bermu, 46’).

Goles: 1-0 M. 9 Matheus. 2-0 M. 19 Moha Ezzarfani. 3-0 M. 47 Ayoub. 4-0 M. 53 Moha Ezzarfani. 4-1 M. 83 Toni Larrossa.

Árbitro: Ollé Lladó. T.A: Joel, Ayoub, Bader/ Joaco.

Campo: Nou Congost. Un total de 2.187 espectadores.