El Manlleu recibe una fuerte sanción

La Federación Catalana de Fútbol (FCF) ha emitido una resolución que ha caído como un jarro de agua fría en la entidad de Osona tras el reciente duelo ante el San Juan Montcada. El organismo federativo ha impuesto la pérdida de un punto en la tabla clasificatoria, el cierre del estadio Municipal por un partido y una sanción económica de cuantía elevada. Según el comité de competición, el detonante fueron las discusiones entre las aficiones local y visitante, un hecho que la FCF considera como la tercera incidencia leve de público en lo que va de curso.

Desde la directiva de la AEC Manlleu no han tardado en reaccionar, calificando la decisión de "totalmente injusta y desproporcionada". El club defiende que el Municipal es un escenario de "pasión y ambiente futbolero", pero recalca que la violencia nunca ha tenido lugar en sus instalaciones. La entidad lamenta que este tipo de medidas resulten desalentadoras para quienes sostienen el fútbol amateur y han invitado públicamente a los responsables de la decisión a vivir un partido en directo para comprobar el comportamiento ejemplar de su grada. Con este pérdida de un punto, el equipo ve frenada su progresión en los despachos en un momento clave de la temporada.

Con este ajuste administrativo, la AEC Manlleu queda con 29 puntos en la clasificación, manteniéndose en la duodécima posición justo por delante del bloque formado por el Castelldefels y el propio San Juan Montcada, ambos con 28 puntos, lo que aprieta significativamente la lucha en la zona media-baja de la tabla.