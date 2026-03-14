Manita europeísta para la primera en Can Dragó

El fútbol catalán vuelve a estar de enhorabuena. La noche del sábado al domingo se recordará como una muy feliz para el deporte rey de nuestro territorio, con un Europa que ocupó la segunda plaza (a la espera de lo que hagan Atlético Madrileño y Eldense) y solo se veía superado en la tabla de clasificación por el Sabadell.

Los escapulados lograron una victoria muy importante ante un Betis Deportivo que llegaba al duelo con los ánimos altos después de vencer en el mini-derbi al Sevilla Atlético.

Los de Aday Benítez salieron decididos a por la victoria, con un inicio de encuentro que les puso muy de cara el triunfo.

A los cuatro minutos de juego, Jordi Cano aprovechó un mal rechace del meta visitante para inaugurar el marcador. Y al cuarto de hora llegó el segundo: Campeny habilitó al espacio a Adnane, y este le cedió el balón con un pase de la muerte a Mahicas para firmar a placer el segundo.

Todavía antes del descanso, Josu tuvo el tercero con un remate que atrapó con facilidad xxx.

El filial verdiblanco mejoró tras el paso por vestuarios, y finalmente Pablo García consiguió recortar distancias desde los once metros. Eso sí, solo un minuto después el Europa consiguió hacer el tercero gracias de nuevo a la conexión entre Adnane y Mahicas.

Los visitantes no le perdieron la cara al encuentro, y ya en el tiempo de descuento consiguieron recortar distancias. Igualmente, y de la misma forma que sucedió anteriormente, Carlos calmó las aguas con un doblete en el 98’ y en el 100’ que selló la primera victoria europeísta en Can Dragó.