Malestar en el Terrassa por el arbitraje en el Narcís Sala

El Terrassa FC ha emitido un comunicado oficial para expresar su malestar por la actuación arbitral en el partido disputado ante la UE Sant Andreu (1-1), correspondiente a la última jornada de Liga. La entidad egarense considera que varias decisiones fueron injustas y tuvieron una influencia directa en el resultado final del encuentro.

Según detalla el club, una de las acciones más controvertidas se produjo en el minuto 82, cuando el colegiado señaló un penalti en contra del Terrassa tras una acción defensiva que, a juicio de la entidad, no existió. En esa misma jugada, el árbitro mostró tarjeta amarilla al defensor terrassista y sancionó como penalti una acción en la que el Terrassa entiende que hubo falta en ataque del delantero Walid, que debería haberse señalado previamente.

El comunicado subraya que estas decisiones llegaron en un momento clave del partido y alteraron el desarrollo final del encuentro, en un contexto de máxima igualdad y tensión competitiva entre ambos equipos.

Además, el Terrassa FC ha informado de que ha presentado recurso ante la Real Federación Española de Fútbol contra la tarjeta amarilla mostrada a Isma Estevez, al considerar que la amonestación no se ajusta a la realidad de la acción.

La entidad concluye reiterando su respeto por el colectivo arbitral, pero defiende su derecho a manifestar públicamente situaciones que, a su entender, perjudican de forma clara a su equipo en una fase decisiva de la temporada.