Un mal día del Europa

Día gris para el escapulado en Can Dragó. El CE Europa sufrió un duro correctivo ante un Algeciras que supo leer el partido a la perfección, castigando la falta de puntería local y llevándose un 0-3 que aprieta la lucha por el playoff. Los de Gràcia, que encadenan su segunda derrota consecutiva en casa, ven cómo su colchón sobre los andaluces se reduce a tan solo tres puntos.

La primera mitad fue un ejercicio de equilibrio. El Europa pudo adelantarse gracias a un activo Jordi Cano, pero la ocasión más clara nació de las botas de Escoruela, cuyo remate a bocajarro fue repelido milagrosamente por el pie de Iván Moreno. El Algeciras avisaba a la contra, llegando al descanso con un empate que dejaba todo abierto.

Sin embargo, el guion se rompió en el minuto 62. Víctor Ruiz cabeceó a la red una falta lateral botada por Tomás, helando los ánimos locales. El desastre se consumó diez minutos después, cuando el capitán Campeny vio la segunda amarilla, dejando al Europa en inferioridad.

Con un hombre menos, los escapulados se descompusieron: Manín sentenció de penalti en el 85 y Óscar Castro, ya en el añadido, puso la puntilla tras un regalo de Obeng. Un mazazo que obliga al Europa a reaccionar de inmediato si no quiere ver peligrar su plaza de privilegio.

FICHA TÉCNICA

0 Europa: Lucas García; G. Rodríguez, Campeny, Sgrò, Escoruela; Gallastegui, Vacas, Caravaca (A. Cano, 80'); Ghailan, Mahicas y Jordi Cano.

3 Algeciras: Iván Moreno; José Carlos (Paris Adot, 87'), Ángel Gómez, Víctor Ruiz, Tomás Sánchez; Juanma (Avilés, 68'), Castro, Alamo (Riley, 90'), Turrillo, Rastrojo (Obeng, 87'); Manín (Arauz, 90').

Goles: 0-1 (62'): Víctor Ruiz. 0-2 (84'): Manín, pernalti. 0-3 (90'+5): Castro.

Árbitro: Clemente Ortuño (Murcia). TA: Campeny (2A, 71'); Víctor Ruiz e Iván Turrillo.

Campo: Can Dragó.