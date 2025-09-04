Luis César quiere guerreros

El Gimnàstic afronta este viernes (19:15h) en la Ciudad Deportiva Luis del Sol su segunda cita liguera con el objetivo de dar continuidad al buen estreno y, sobre todo, afianzar la regularidad competitiva que reclama su entrenador, Luis César Sampedro.

El técnico gallego destacó en la previa que el vestuario llega en buenas condiciones pese a las bajas de Juncà y Baselga, y confía en recuperar pronto a piezas como Fernando Torres, aún pendiente de trámites en Colombia. La posibilidad de que Moi Delgado ocupe el lateral izquierdo sigue en el aire, ya que todavía no está al cien por cien físicamente.

Luis César relativizó la importancia del once inicial y puso el foco en la aportación de los jugadores que entran de refresco: “El otro día los cambios fueron determinantes. Necesitamos valor titular también en el banquillo”. El debate en la portería sigue abierto después de la apuesta inicial por Toni Fuidias, aunque el técnico insiste en que quiere conocer de primera mano lo que puede aportar antes de volver a dar continuidad a Dani Rebollo.

Respecto al rival, el entrenador grana subrayó el potencial de una cantera que considera entre las más poderosas del país: “El Betis Deportivo es un equipo con físico, velocidad y mucho talento. La juventud corre mucho y, si tiene calidad, te puede hacer daño. Ahora mismo la cantera del Betis está al nivel de Barça o Real Madrid”.

En cuanto a la propuesta de su propio equipo, el gallego fue autocrítico con el partido ante el Algeciras, donde el Nàstic estuvo menos incisivo en ciertos tramos, y recalcó que el gran reto es mantener la disciplina emocional y competitiva durante toda la temporada: “No quiero jugadores que vivan solo de la inspiración. Quiero guerreros constantes, que sepan que los tres puntos en Sevilla valen lo mismo que los de casa. Eso es competir”.