Luis César quiere empezar ya

El Nàstic jugó ante el Espanyol B otro partido de rodaje que fue otro banco de pruebas para que Luis César Sampedro sacara más conclusiones con respecto a su plantilla y a la exigente temporada que se presenta. El técnico gallego se mostró satisfecho del trabajo de sus jugadores y fue la vez en la que destacó más aspectos positivos. "Salvo en los primeros minutos iniciales con algún desajuste y poco control, hemos tenido grandes momentos con el balón y sin sufrir. Me voy contento, me gustó el empaque del equipo, creo que es lo que hemos trabajado y los jugadores lo están asimilando bien todo", señaló.

Sampedro señaló que pese a jugar en una categoría inferior, el Espanyol B demostró tener mucha calidad: "El Espanyol B es un equipo de Segunda RFEF, pero es un filial de Primera División y con jugadores muy buenos. Tienen mucha calidad técnica, frescura y atrevimiento y algunos de ellos pronto estarán en categorías superiores".

El técnico del Nàstic celebró la presencia de David Juncà en el equipo: "A David Juncà le viene bien jugar mucho después del año pasado sin tantos minutos. Ha jugado los 90 minutos y que se acostumbre a eso. Evidentemente en el lateral izquierdo está solo y tenemos que buscar algo porque LaLiga es muy larga".

Luis César quiere que la temporada empiece ya, que será el próximo viernes ante un rival de mucho oficio como el Algeciras: "Estamos deseando empezar esta liga tan dura y tan bonita. Es un desafío para todos. Tenemos muchas ganas".