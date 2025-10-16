Luis César hace historia

El duelo del próximo domingo tendrá un valor especial para Luis César Sampedro. Más allá de lo deportivo, el técnico gallego hará historia al convertirse en el entrenador con más partidos oficiales del Nàstic en lo que va de siglo XXI. Con el encuentro del fin de semana, sumará 148 partidos, superando así a Vicente Moreno, hasta ahora líder del ránking con 147.

Luis César, que vive su segunda etapa en el banquillo del Nou Estadi Costa Daurada, ha dirigido al Nàstic en dos momentos muy distintos: el primero, entre 2004 y 2007, cuando condujo al equipo hasta el ascenso a Primera División; y el actual, iniciado al final de la pasada temporada, con el objetivo de lograr el ascenso.

Por detrás de ellos figuran César Ferrando y Dani Vidal, ambos con 94 partidos, una cifra que subraya la longevidad y estabilidad de Luis César al frente del banquillo tarraconense.

Más allá de los números, la figura de Luis César simboliza continuidad, trabajo y compromiso con un proyecto que aspira a regresar al fútbol profesional, aunque el camino no esté resultando fácil después de sufrir dos derrotas en el Nou Estadi. Este domingo, el técnico gallego no solo se sentará una vez más en el banquillo del Nou Estadi, sino que lo hará entrando en la historia del Nàstic.