Luis César se estrena en el Nàstic

Luis César Sampedro dirigió ayer su primera sesión de entrenamiento con el Nàstic consciente de la misión para la que ha sido contratado. Después de ser presentado y de tener un primer cambio de impresiones con los jugadores, aseguró que "voy a darlo todo".

El técnico, que conoce la casa, sabe que lo que menos tiene es tiempo y que el partido ante la Segoviana es la primera prueba que tendrá que abordar para plasmar el cambio y certificar la presencia en la fase de ascenso. Luis César no quiso prometer nada, solo que "que he venido aquí a conseguir lo que se pueda".

Luis César se puso poético para definir su reencuentro: "Lo he visto todo del Nàstic, pero hoy empiezo a conocer el huerto, el aroma de las flores, lo que me transmiten los jugadores... Hoy empiezo a sentir de verdad quién es quién. Esto no es una puerta fría. Conozco al lugar al que vengo, conozco al club, conozco a los directivos, la sala de prensa, la ciudad; me han destituido dos veces".

El gallego aseguró que al Nàstic es al único club al que no le puede decir no: "No contaba con la llamada de Javier Sanz el domingo, y tuve que pensarlo porque, si no es el Nàstic, a lo mejor no vengo. Para mí, es una motivación venir al Nàstic, y si me hubieran llamado para no descender, igual habría venido también".

Con respecto a los objetivos y sabiendo que el club quiere el ascenso, se mostró más cauto: "Mi principal objetivo hoy era que me saliera bien el entrenamiento y creo que así ha sido, y mi siguiente objetivo es que me salga bien el entrenamiento de la tarde, ya que yo no puedo obsesionarme con el resultado, sino que tengo que estar centrado en el proceso". Puso énfasis en que "mi plan de es conseguir que mi equipo juegue a lo que yo quiero, ser agresivo en campo contrario y ser sólido. Tenemos las herramientas necesarias para que todo salga como soñamos".

Lluís Fàbregas, presidente ejecutivo de la entidad, por su parte, compareció para explicar la destitución de Dani Vidal: "Esta decisión la ha tomado el Consejo de Administración por unanimidad y así se le ha comunicado a la plantilla. Lo fácil y más cómodo habría sido seguir igual y no hacer nada, ya que ha sido una decisión difícil, compleja y valiente por el riesgo que se asume". Y añadió que "la tendencia negativa estaba alejándonos de los objetivos y, en lugar de mirar hacia adelante, estábamos mirando hacia atrás".

Fábregas dio más detalles: "Esta temporada no está siendo buena fuera de casa; estamos en una posición débil porque todavía no estamos clasificados para el play-off. Y surgió la opción de Luis César: era él o nadie".