Luis César, destituido en el Nàstic; Cristóbal Parralo es el elegido

El Gimnàstic confirmó ayer lo que era un secreto a voces, la destitución de Luis César abre una nueva etapa. Tras una jornada convulsa marcada por la destitución de Luis César Sampedro, la entidad grana ha confirmado la llegada de Cristóbal Parralo como nuevo entrenador del primer equipo. El Consejo de Administración, reunido de urgencia este lunes, decidió poner fin al ciclo del técnico gallego después de la contundente derrota (0-3) frente al Atlético Madrileño, que dejó al equipo fuera de los puestos nobles y a la afición visiblemente molesta.

El club, como avanzó Diari de Tarragona y ha podido confirmar SPORT, ha optado por un perfil contrastado y metódico. Parralo, con una sólida trayectoria en clubes como Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, AD Alcorcón y Racing de Ferrol, aterriza en Tarragona con la misión de reactivar a un grupo tocado anímicamente, pero con potencial para competir por cotas altas. Su sello es claro: orden defensivo, presión alta y circulación rápida, un estilo que encaja con la idea de fútbol que la dirección deportiva quiere consolidar.

Entre 2021 y 2025, Cristóbal Parralo vivió una etapa de madurez como técnico al frente del Racing de Ferrol, donde consolidó un proyecto que combinó solidez y ambición. Bajo su mando, el equipo gallego dio un salto de calidad, logrando asentarse entre los clubes más competitivos del fútbol profesional.

Su paso por A Malata se caracterizó por una propuesta equilibrada, un vestuario unido y una gestión que potenció el rendimiento de jugadores jóvenes y experimentados. Parralo dejó en Ferrol la imagen de un entrenador meticuloso, de trabajo constante y convicción táctica.

Ahora, en Tarragona, el técnico cordobés afronta un nuevo desafío con el Nàstic, al que busca imprimir su sello de disciplina y compromiso. Con un estilo basado en el orden defensivo y la eficacia ofensiva, Parralo llega dispuesto a consolidar un proyecto que mire hacia el ascenso con estabilidad y ambición.