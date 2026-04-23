Lucas Viña: "Ojalá poder jugar en el Narcís Sala, la gente se lo merece"

El pasado domingo, la Unió Esportiva Sant Andreu logró un ascenso histórico a Primera Federación, y uno de los nombres propios de la temporada ha sido el de Lucas Viña. Formado en la exigente cantera de la Damm, el lateral izquierdo catalán ha ido construyendo su trayectoria pasando por equipos como el Deportivo Fabril o el Terrassa FC, donde estuvo cinco temporadas antes de llegar, en julio de 2024, al conjunto cuatribarrado.

En su segunda campaña en el Sant Andreu, Viña ha sido una pieza clave en el esquema de Natxo González, siendo el tercer máximo goleador de la plantilla con 7 dianas. En esta entrevista concedida a SPORT, el jugador repasa cómo ha vivido el ascenso, la emoción de una semana complicada y lo que viene para el equipo en la nueva categoría.

Lucas Viña, lateral izquierdo de la UE Sant Andreu, después de quedar campeones y conseguir el ascenso a Primera Federación / Dani Barbeito

¿Cómo va la euforia después de haber logrado este hito histórico?

Todavía asimilándolo, porque fue hace pocos días, pero vas viendo fotos y recuerdas cosas que dices, ¿esto pasó? Y nada, la verdad que muy contentos, muy felices y a pensar también en el año que viene.

Después de un partido tan tenso como fue el del pasado domingo ante el Reus, ¿en qué momento sentisteis que el ascenso ya no se escapaba?

Cuando pita el árbitro, porque los últimos cinco minutos tirábamos más de corazón, la gente estaba con las piernas engarrotadas. También suerte de la afición, que los veías tan metidos en el partido que tenías que tirar también por ellos.

Uno de los mejores días de mi vida Lucas Viña — Jugador de la UE Sant Andreu

¿Cómo describirías ese momento tras el pitido final?

La verdad que fue increíble, uno de los mejores días de mi vida. Sinceramente, en el momento que pitó el árbitro, me fui al suelo, me emocioné y estuve 15 minutos que no sabía ni dónde estaba, con la gente, mi familia, mi pareja... fue brutal.

Y dentro del vestuario, ¿cómo fue la celebración? ¿Hay alguna anécdota que se pueda contar?

Hay miles de anécdotas, pero fue estar casi una hora con nuestra gente ahí en el campo. Luego hubo la entrega del trofeo y después ya fuimos al vestuario. Algunos se ducharon, otros seguían con las botas y fuimos con la gente a la Rambla y a la Plaza Orfila a celebrarlo.

¿Quién fue el que más se pasó de fiesta?

Muchos se pasaron. Jordi Méndez, por ejemplo, fue uno de los MVP de la noche.

Nos hemos quitado la espinita que teníamos clavada de la temporada pasada Lucas Viña — Jugador de la UE Sant Andreu

La temporada pasada, en cambio, os quedasteis a las puertas del ascenso, cayendo contra el Rayo Majadahonda en play-off y viendo, además, cómo vuestro rival directo, el Europa, ascendía de manera directa. ¿Cómo vivisteis ese tramo final y qué aprendisteis para poder mejorar en esta temporada?

Fue un golpe duro. Cuando quedaban cinco o seis partidos para el final de la temporada, nos la jugábamos contra el Europa para ver si nos podíamos enganchar y estar a un punto. Empataron en nuestro campo, en un partido que fue bastante injusto porque nos merecíamos haber ganado. Luego, cuando hicimos el play-off contra el Majadahonda fuimos superiores en los dos partidos y se nos escapó. Es una espinita que teníamos clavada todo el año pasado y hasta que no pitó el final y pudimos lograr el ascenso este domingo no nos la hemos quitado.

Esta semana, además, estuvo marcada por el problema de salud de vuestro entrenador, Natxo González. A falta de pocos días para el partido, ¿cómo afectó la noticia al vestuario?

Fue un golpe duro, nos enteramos en el entrenamiento. Nos reunimos todos y decidimos tirar por Noel, que se lesionó de gravedad en el partido de Valencia, y por el míster. Fue una semana dura, pero entrenamos muy bien y se demostró el domingo.

¿Sentisteis en parte que ganar era una forma de dedicárselo también a Natxo y al resto de lesionados?

Sí, al final teníamos esos dos pluses extra que, aparte de jugar en casa y tener a la afición, era por Noel y el míster, y en esos últimos minutos finales también pensamos en ellos. Supuso una fuerza extra que nos ayudó a lograr el objetivo.

Cuando os empatan en el minuto 74, ¿qué se os pasa por la cabeza? ¿Creéis que se os puede escapar el ascenso?

Cuando metes el primer gol lo ves todo muy bonito, pero cuando te empatan piensas "a ver si se puede complicar". Aun así, teníamos dos partidos de margen y eso nos dio la tranquilidad necesaria para reaccionar.

Lucas Viña, futbolista del Sant Andreu / Dani Barbeito

Ahora llega el reto de Primera RFEF, ¿cómo ves al equipo preparado para dar este salto?

Lo veo muy preparado, sinceramente. Con la base de equipo que tenemos cualquier jugador podría jugar en Primera RFEF sin problema, así que confío en el equipo, en el cuerpo técnico, y no habrá ningún problema para poder estar luchando ahí arriba.

Se está hablando mucho del tema del césped, ¿qué opinas de la exigencia de jugar en hierba natural y si crees que el desenlace será positivo para el Sant Andreu?

Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. El club está poniendo todos los medios para jugar en el Narcís Sala y con hierba natural. Se está negociando con el ayuntamiento. Ojalá se solucione pronto, porque la gente y nosotros lo merecemos.

Es un plus brutal, juegas siempre como local Lucas Viña — Jugador de la UE Sant Andreu

La afición del San Andreu invadió el campo tras el pitido final, ¿qué significa para ti jugar con esta afición que apoya siempre de manera incondicional?

Es un plus brutal para cualquier jugador, tanto en Primera RFEF como en Segunda División. Hay equipos que no tienen esto y para un futbolista es oro, juegas siempre como local. Fuimos al campo del Reus y éramos 500 personas, el año pasado 2000 en Sabadell... es una locura.

Estuviste cinco temporadas en el Terrassa antes de fichar por el Sant Andreu, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de marcharte a la UE?

Al final me vi un poco obligado a salir de allí porque el entrenador no contaba conmigo, tal y como lo demostró la temporada de antes. Entonces, me abrieron las puertas, me llamaron Xavi Molist -exentrenador del Sant Andreu- y David Mordillo -director deportivo- y fui de cabeza, no me lo pensé.

Esta temporada has podido desplegar todo tu potencial ofensivo siendo el tercer máximo goleador de la plantilla con 7 goles, ¿cómo analizas tu temporada a nivel personal y a qué se debe esta mejora en cifras goleadoras?

Ha sido una temporada muy buena a nivel individual. Llevo 7 goles y bastantes asistencias, aunque me quedo con la espinita de no haber superado los 8 del año pasado. Todavía quedan dos partidos, a ver si lo puedo conseguir. Pero lo importante, sin duda, es que colectivamente hemos logrado el ascenso que era el objetivo principal y estoy feliz por ello.

Lucas Viña / @uesantandreu

¿Crees que este es el momento más especial de toda tu carrera deportiva?

Sí, perfectamente. El último ascenso que tuve fue con el Deportivo Fabril, en Riazor, de tercera división a la antigua Segunda B, y fue muy emocionante. Sin embargo, este ascenso ha sido algo más especial porque ha sido con tu gente. La verdad que me quedaría con el momento en el que la afición saltó al campo.

Mirando al futuro, ¿dónde se ve Lucas Viña a nivel profesional dentro de cinco años?

Pues disfrutando del fútbol y si puede ser con un 'ambientazo' como el Narcís Sala, mejor que mejor.

Cuándo no tienes entrenamiento ni estás concentrado con el equipo, ¿cuál es tu vía de desconexión principal para pasar el rato?

Principalmente, hacer planes con mi pareja, amigos y familia. También me gusta mucho ir a la montaña o, si tengo dos días libres, ir a Quesa, el pueblo donde está mi madre con mis hermanos y así pasar un par de días de desconexión.

Para terminar, si tuvieras que resumir el ascenso en una palabra…

Inolvidable.