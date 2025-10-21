López-Pinto marca la diferencia

El Sabadell vive un gran momento en Primera Federación y lo hace con una estadística tan curiosa como reveladora: todos sus goles llevan sello de delantero. Hasta el momento, Rodrigo Escudero, con tres tantos, y Priego y Coscia, con uno cada uno, son los únicos goleadores arlequinados en lo que va de temporada.

Ni defensas ni centrocampistas han visto puerta aún, un dato que refuerza la eficacia del tridente ofensivo que dirige Ferran Costa. El técnico ha construido un equipo equilibrado, pero con un ataque en plena forma, capaz de decidir partidos y mantener al Sabadell como único invicto de la categoría.

Escudero, pieza clave en el frente ofensivo, se ha mostrado letal en los metros finales, mientras que Priego y Coscia han aportado trabajo, movilidad y oportunismo en el área rival. Entre los tres han firmado todos los goles del equipo, demostrando que la puntería del Sabadell pasa por sus delanteros.

Pero es Javi López-Pinto quien se ha convertido en una de las grandes noticias del Sabadell en este arranque de liga. El atacante, nacido en Barcelona, ha firmado tres golazos lejos de la Nova Creu Alta —uno frente al Sanluqueño y dos más en Alcorcón— y todavía tiene pendiente estrenarse ante su afición.

El extremo de 24 años ya supera sus registros del curso pasado en el Ibiza (2 goles en 22 partidos) y apunta a mejorar los cinco tantos que consiguió en media temporada con el Algeciras en la 2023-2024. En el Burgos B y el Cerdanyola, sus anteriores etapas, había alcanzado una cifra más modesta de tres dianas por campaña.

Formado en la cantera del Cornellà, López-Pinto dio el salto en el Cerdanyola, donde fue clave en el ascenso a Segunda Federación. De ahí pasó al Burgos, con cuyo filial brilló y llegó a debutar en Segunda División. Su crecimiento lo llevó después al Algeciras y al Ibiza, antes de aterrizar en la Nova Creu Alta este verano.