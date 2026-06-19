Locura en la Nova Creu Alta: el CE Sabadell vuelve al fútbol profesional cinco años después

El Centre d'Esports Sabadell ya es de LaLiga Hypermotion tras imponerse 4-0 al Zamora en la final del play-off de ascenso. Una abarrotada Nova Creu Alta con casi 12.000 espectadores dio el empujón necesario a un equipo arlequinado que, comandado desde el banquillo por Ferran Costa, ha cuajado una completísima temporada pese a ser un recién ascendido. En 2024, el cuadro vallesano descendió a los infiernos de la Segunda RFEF y todo pintaba muy negro, pero este histórico del fútbol catalán y español ha sabido resurgir como el Ave Fénix, y como tantas otras veces, para volver al lugar que le corresponde.

Y es que la temporada 2026/2027 será la número 45 del CE Sabadell en la categoría de plata. Un regreso al fútbol profesional que no experimentaban los vasellanos desde hacía cinco años, cuando descendieron de categoría en 2021 para estrenarse en aquel momento en la recién nacida Primera RFEF. Una travesía en el desierto que ahora ha concluido para volver a experimentar la sensación del ascenso, el quinto en lo que llevamos de Siglo XXI.

Fundado en 1903 y con 14 temporadas en Primera División (terminó cuarto en 1969), además de la participación en la Copa de Ferias, el Centre d'Esports Sabadell, por historial y palmarés, se considera el tercer club de Catalunya por detrás del FC Barcelona y del RCD Espanyol. Los arlequinados se encontrarán la próxima temporada con el Girona, tras el descenso de los rojiblancos.

Ferran Costa / @CESabadell

Segundo ascenso consecutivo

Es el segundo ascenso consecutivo de los vallesanos, tras subir a Primera RFEF la temporada pasada en una final del play-off ganada al UCAM Murcia con David Movilla en el banquillo. El club, no obstante, decidió arrancar la presente campaña con Ferran Costa de entrenador, de solo 31 años y que había acumulado experiencia en el CE Manresa, Badalona Futur y FC Andorra.

Costa formó un equipo muy compensado con pilares como el meta zaragozano Diego Fuoli y los goles en punta de Agustín Coscia o de un Javi López-Pinto que marcó un espectacular golazo ante el Zamora a la salida de un córner para igualar la eliminatoria. Eneko Aguilar, en la recta final y cuando el sufrimiento era máximo, llevó el éxtasis a la afición arlequinada. Quadri Liameed marcó el tercero y anticipó la invasión de campo cuando el choque todavía no había finalizado. Al regreso, Xavi Moreno estableció el 4-0 final.

Después de un inicio titubeante, el CE Sabadell se instaló en las posiciones de play-off de ascenso y llegó comandar la clasificación del Grupo 2 de la Primera Federación a principios de año durante 13 jornadas consecutivas. A falta de dos fechas, seguía en ascenso directo pese a perder ante el Atlético Madrileño (4-3), pero una inesperada derrota en la NCA contra el Antequera (0-1) les hizo bajar a una segunda posición que se mantendría pese a ganar en el partido que cerró la Liga regular en Tarazona (0-2).

El play-off de ascenso comenzó mal, con una derrota 2-0 en el feudo del RM Castilla y un juego sin la esencia de lo mostrado en toda la temporada. Pero el doblete de Joel Priego, y entre medias, un gol de David Astals le dieron la vuelta a la eliminatoria y el acceso a la final.

Los arlequinados cayeron por 1-0 en la ida de Zamora pero con diferentes sensaciones al Di Stéfano. El colocadísimo obús de Javi López-Pinto este viernes abrió el pasaporte a LaLiga Hypermotion, Eneko Aguilar lo selló y Quadri Liameed y Xavi Moreno lo rubricaron. Fiesta por todo lo alto en Sabadell.