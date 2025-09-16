Lliga Elit, tercera edición

La Lliga Elit, la categoría que nació para reforzar el puente entre el fútbol amateur y las competiciones estatales, abre este fin de semana su tercera edición con un aire de consolidación y crecimiento. Los dieciséis equipos que conforman la edición 2025-26 afinan los últimos detalles antes de saltar a los terrenos de juego en una competición que ya se ha ganado un espacio propio en la agenda deportiva catalana.

Desde históricos como el FC Vilafranca, el CE Júpiter o el AEC Manlleu, hasta proyectos emergentes como el CF Ciudad Cooperativa o el UE San Juan Atlètic de Montcada. A ellos se ha sumado a última hora el Santfeliuenc, subcampeón la temporada pasada en Primera Catalana y que ocupará finalmente la plaza vacante que ha dejado el Som Maresme, por no abonar los 73.000 euros necesarios para disputar la campaña 2025-2026. Al incumplir los plazos de pago, el equipo del Maresme quedó automáticamente fuera de la categoría.

En su primera temporada, la Lliga Elit superó la cifra de 2,3 millones de espectadores a través de La Xarxa+, consolidando un seguimiento que demuestra que el interés va mucho más allá de las gradas. El partido más visto fue la vuelta del play-off de ascenso entre el Atlètic Sant Just y el Can Vidalet, que congregó a más de 121.000 espectadores frente a las pantallas, todo un récord para una competición en fase de crecimiento.

Además del eco mediático, la Federació Catalana de Futbol ha reforzado su apuesta con un plan económico que busca garantizar la estabilidad de los clubes. Cada entidad recibirá 11.500 euros fijos, además de 60 euros por punto conseguido y una ayuda de 0,75 euros por kilómetro recorrido, una fórmula que premia el rendimiento y amortigua los costes de desplazamiento.

Con este escenario, la Lliga Elit arranca con un horizonte ambicioso: seguir siendo un trampolín competitivo para los equipos catalanes y un escaparate para jugadores, entrenadores y aficionados.