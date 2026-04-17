Lleno absoluto en el Narcís Sala

El Narcís Sala se prepara para una de las tardes más memorables de su centenaria historia. Este domingo, a las 18:00 h, la Unió Esportiva Sant Andreu tiene en sus manos el billete directo a la Primera RFEF en un duelo trascendental frente al Reus Reddis. El ambiente será inmejorable, ya que el club ha colgado oficialmente el cartel de "entradas agotadas" tras vender las 6.531 localidades disponibles, asegurando un lleno absoluto que empujará a los cuatribarrados hacia la gloria.

Las matemáticas son claras para el conjunto barcelonés: se proclamarán campeones de Segunda RFEF y certificarán el ascenso automático si consiguen los tres puntos ante el cuadro reusense. No es la única vía, ya que un tropiezo del Atlético Baleares, segundo clasificado, también otorgaría el título matemáticamente al Sant Andreu. A falta de tres jornadas para el final del campeonato, la ventaja es lo suficientemente sólida como para que el optimismo se haya desbordado en el barrio, aunque el cuerpo técnico mantiene los pies en el suelo.

En la rueda de prensa previa, Jaume Delgado, segundo entrenador del equipo, quiso comenzar enviando un mensaje de gratitud: "Queremos dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que ha recibido el Natxo". En lo deportivo, Delgado se mostró ambicioso pero cauto: "Este domingo intentaremos que sea el día, pero este equipo se ha ganado el derecho a poder cometer algún error. Ojalá sea este domingo". Estas palabras reflejan la confianza total en una plantilla que ha dominado la categoría con autoridad.