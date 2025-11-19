El Lleida vuelve a sonreír y se carga al Mollerussa

Necesaria alegría para la parroquia azul de la capital del Segrià, que consiguió el pase a la siguiente ronda en un buen encuentro ante el Mollerussa.

Aunque fueron los locales los que consiguieron adelantarse en el marcador, antes de la media hora de juego, por mediación de Unai.

Pese a ello, el partido cambió en el tramo final de la primera mitad, con el tanto del empate de Franco y la expulsión de Manel Beneite, que dejaba al Mollerussa con un jugador menos demasiado pronto.

La inferioridad numérica le pasó factura a un Mollerussa al que le costó levantar la cabeza en la segunda mitad. La mala dinámica en la competición liguera, en la que solo suman un único triunfo en once jornadas (aunque fue en su último partido en casa ante el Can Vidalet), parece que le jugó en contra. Aunque tampoco está mejor el Lleida, que atesora solo seis puntos en once jornadas, con cuatro goles a favor. Y en Mollerussa, consiguió marcar tres.

Tras la reanudación, el jóven Aleix León consiguió voltear el marcador y allanar el camino para los capitalinos.

Pese a ello, el partido entró en el tramo decisivo con todo por decidir. Pero,, a once minutos del final, Pau Russo marcó el tercero que dejaba la clasificación muy encarrilada para el Lleida.

Aunque a falta de un minuto para llegar al 90’, el local Álex Sanz conseguía recortar distancias. En un largo descuento, de casi diez minutos, el Lleida se supo defender para sellar el pase.