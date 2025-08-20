Fútbol catalán
El Lleida recupera la autoestima
El equipo ilerdense vuelve a competir apoyado por una afición entusiasta
Las mejores oportunidades fueron para el Sant Andreu, con gol anulado y remate a la madera
El partido del hermanamiento entre el Lleida CF y la UESant Andreu se quedó a cero pero logró el objetivo de resucitar al Lleida CF.
Fue el Sant Andreu el que tomó la iniciativa aunque en los primeros minutosel balón no llegó a las áreas hasta que un buen centro de Alexis no encontró rematador. El Lleida igualó el partido, subió líneas y el equipo cuatribarrado ya no pudo jugar tan cómodo, aunque seguían siendo los de Natxo González los que salían mejor de su campo y de nuevo Alexis creaba peligro desde la banda con un centro envenenado que esta vez obligó a Satoca a despejar a córner.
No llegaron a ser ocasiones claras de gol, apenas aproximaciones, mientras que por parte del Lleida no hubo ninguna acción que inquietara a la defensa del Sant Andreu.
Tras el descanso, volvió el Sant Andreu a hacerse con el balón buscando verticalidad en sus acciones ante un Lleida que se mantenía bien plantado y que resistía con orden.
Pero las acometidas andreusenses seguían y a los veinte minutos le fue anulado un gol a Serrano por fuera de juego. Poco después, probaba Lucas Viña a balón parado pero Satoca rechazó el disparo. Para entonces el Sant Andreu jugaba ya con un equipo casi nuevo y mantenía su dominio en búsqueda del gol ante un Lleida que apenas salía de su campo y Alexis, el mejor del Sant Andreu, tuvo la ocasión más clara con un remate que se estrelló en el poste.
A poco para el final se retiraba Iñaki, portero la pasada temporada del Lleida, y recibía la ovación de un afición que le mostraba su cariño. Se jugaban los últimos minutos con fiesta en las gradas pese a que ninguno de los dos equipos pudo cambiar el 0-0 inicial.
FICHA TÉCNICA
0 Lleida CF: Satoca, Alegre, Boaz, Joan Rusiñol, Toti, Jorge Rebert, Magno, Sasha, Putxi, Oscar Rubio, Viladegut.
0 UE Sant Andreu: Iñaki; Blanco, Noel, Javi Gómez, Pons, Darbra, Méndez, Marcet, Alexis, Serrano y Mendes. También jugaron Kairi, Naranjo, Torices, Lucas Viña, Pablo Santiago, Albertito, Hudson, Luis, Nico Aguilera
Árbitro: Albert Manrique Tomas, delegación de Lleida.
Campo: Camp d' Esports.
